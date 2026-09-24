Así le van a meter mano a La Presidenta para que El Poblado, Medellín, no se inunde cuando vuelva a llover duro

La quebrada La Presidenta, en la comuna 14 (El Poblado), está siendo intervenida por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana para que cuando vuelva a llover duro en la ciudad no se desborde e inunde a los barrios que la colindan. Las obras se están ejecutando en tres puntos estratégicos que se han visto afectados por las emergencias ocurridas en anteriores emergencias invernales. Una de ellas son los trabajos complementarios del box culver que se hizo en la avenida El Poblado. La segunda son obras en la parte alta de la quebrada La Presidenta y la tercera es una intervención integral en el barrio Patio Bonito, uno de los más afectados por este desbordamiento. “Estamos realizando una intervención muy importante para reducir la velocidad del agua en este punto, aprovechando precisamente que la naturaleza tiene aquí un espacio muy amplio para mejorar la capacidad de la quebrada. Se están realizando intervenciones que respetan la dinámica natural del ecoparque”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz.

La primera de las obras es la construcción del complemento del box culvert que se hizo a mediados de marzo de este año, luego de la socavación que se presentó en la avenida El Poblado, a la altura del Hotel Dann Carlton. Estos trabajos se tuvieron que hacer tras la socavación que se produjo en la noche del 17 de marzo y que obligaron al cierre de la calzada sur-norte de esta vía durante un mes.

La secretaria Ruiz explicó que “tenemos un frente de obra con el contratista atendiendo las obras que nos quedaron faltando, como un tramo del box culvert y el embudo que recoge el agua del cauce y lo conduce a la estructura hidráulica”. Los trabajos los viene ejecutando la firma de ingenieros MinCivil y la interventoría la efectúa A&M Ingenieros, quienes avanzan en estos trabajos, que tendrán influencia en el sendero peatonal y uno de los miradores hacia la quebrada La Presidenta, afectados tras esta emergencia invernal.

Intervención al ecoparque

Las obras más grandes están concentradas en la quebrada La Presidenta, los afluentes que desembocan en la misma y en el ecoparque, en un trayecto de 30 metros, con obras que mezclarán trabajos de infraestructura y bioingeniería. Entérese: Hueco en la avenida El Poblado: se abrió una de las calzadas Por un lado se está haciendo la reparación de una canalización que ya existía y que se encuentra en mal estado. Para ello se tuvieron que retirar algunos cafetales y otros árboles para poder empezar los trabajos en los puntos donde se están presentando filtraciones. Luego de estos trabajos y de la reparación de las canalizaciones para evitar afectaciones a las zonas aledañas, se hará un trabajo de resiembra de estos árboles en los mismos puntos, como parte de los trabajos de bioingeniería que se hará en este sector. “Será una intervención en un tramo de 30 metros, entre un puente y otro. Este punto ya está cerrado con tela verde, en ambas márgenes. Cada una va a tener un tratamiento con bioingeniería, para evitar que el agua siga socavando”, explicó la secretaria Ruiz, quien agregó que solo falta el plan de cuidado ambiental por parte del contratista para empezar los trabajos.

Una de las intervenciones se efectúa en el box culvert que se construyó tras el hueco que se abrió el pasado 17 de marzo en la avenida El Poblado, a la altura del hotel Dann Carlton. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Estos trabajos también abarcan intervenciones en las quebradas La Concha, La Escopetería y Vicenza, que descargan sus aguas en La Presidenta, para que esto no provoque desbordamientos cuando aumentan las precipitaciones. “En la quebrada La Escopetería, los diseños tienen un avance del 98 % y la administración está próxima a iniciar las obras, una vez se cuente con las aprobaciones de los planes de movilidad y cronograma. En la quebrada Vicenza, se entregó el informe y el diseño estructural para el puente, así como el informe geotécnico para revisión”, señaló la funcionaria. Le puede interesar: Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas Otra de las intervenciones en este tramo se efectúa en el sector La Concha-Chuscalito, en el que se están haciendo dos canales hidráulicos, los cuales tienen un avance de obras del 90%, según la Secretaría de Medio Ambiente.

Trabajos en Patio Bonito

Pero la obra más ambiciosa será la que se hará en el barrio Patio Bonito, uno de los más afectados cada que se presentan lluvias originadas por la temporada invernal. Para estos trabajos, desde la Alcaldía de Medellín tramitan una adición de 27.500 millones de pesos ante el Área Metropolitana para su ejecución.

“El Área Metropolitana había contratado con la Universidad Nacional los estudios y los diseños para una solución hidráulica para reducir la inundación. La adición se solicitó dentro del contrato Mis Ríos, Mis Quebradas para reducir el riesgo de inundación donde se juntan las quebradas La Poblada y La Presidenta”, dijo la secretaria Ruiz. Será una gran obra que permitirá contar con múltiples soluciones para que ambas quebradas, cuando se encuentren en la glorieta de Monterrey, teniendo en cuenta que es uno de los puntos más críticos porque este punto no tiene la suficiente capacidad para recibir el agua de estos dos afluentes. La idea es que el contratista que gane la licitación para esta obra pueda convertir los diseños entregados en los estudios de la Universidad Nacional en una gran obra que evite las constantes inundaciones, como ocurrió en el primer trimestre del año. Preguntas frecuentes