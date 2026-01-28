Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas

El aguacero de este miércoles en la tarde de Medellín colapsó la movilidad de la ciudad, tumbó árboles, dañó vehículos e inundó comercios y viviendas. Por suerte, no ha dejado, hasta el momento, personas heridas o fallecidas.



Contexto: Calles y locales inundados, árboles caídos y una tormenta eléctrica dejó el aguacero de este miércoles en Medellín Si bien la lluvia, que incluyó una tormenta eléctrica, se presentó en buena parte del Valle de Aburrá y con mayor fuerza en el Occidente de Medellín, las principales afectaciones ocurrieron en la comuna de El Poblado, en el sur del Distrito.

Allí, se desbordó la quebrada La Presidenta, uno de los principales afluentes del río Medellín y uno de los puntos más críticos de este cause. Pues por las autoridades ambientales y organismos de socorro está bien identificado que este es uno de los puntos más vulnerables y propensos a desbordamientos de todo el cause del río. El punto más precisamente es a la altura del centro comercial Monterrey, sobre la Avenida Las Vegas a la altura de la calle 10 aproximadamente.

Esta zona, rodeada principalmente de comercios como centros comerciales, consecionarios de vehículos, grandes superficies de tiendas y bodegas, se inundó. En redes sociales han circulado videos grabados por los trabajadores de los almacenes y los concesionarios en los que se ve cómo el agua se cuela por las puertas y paredes e inunda los locales.

El aguacero, aunque duró poco, fue intenso y causó dañós. Por ejemplo, la movilidad en ese sector quedó colapsada, pues el paso del agua por la calle provocó el levantamiento del asfalto y horas después, a pesar de que el nivel del agua ha bajado y algunas zonas han empezado a secarse, no es posible transitar por allí.

De acuerdo a los datos de la red meteorológica del Siata, al menos 7 estaciones registraron vientos extremos en el centro de Medellín, y 8 estaciones registraron vientos fuertes en Barbosa, Copacabana y en el sur del Aburrá. También hubo granizo en el disdrómetro ubicado en la escuela Rural Yarumito, en el occidente de Medellín. La lluvia además estuvo acompañada de una tormenta eléctrica. En apenas 20 minutos, 10 descargas eléctricas cayeron sobre Medellín y una en Envigado. El alcalde Federico Gutiérrez informó que entre las 2:46 y las 3:30 p. m. se presentaron las mayores intensidades, generando incrementos en los niveles hasta riesgo rojo en las quebradas La Presidenta (El Poblado) y Santa Elena (Caicedo), y riesgo naranja en Chorro Hondo (Villa Hermosa), La Volcana y Yerbabuena (El Poblado), así como en el río Aburrá.

“Estamos al frente de la situación. Son varias las zonas afectadas y nuestros equipos ya están trabajando para atender y solucionar las emergencias”, señaló el mandatario.



Además: Tormenta eléctrica en Medellín activa llamado a la precaución Desde la secretaría de Movilidad informaron que sobre las 5:45 p.m ya estaba habilitao el paso de la glorieta de Monterrey en todos sus accesos, aunque aún hay lodo en la vía. Sin embargo, en la calle 11 con carrera 48, antes de ingresar a la glorieta, sigue cerrado completamente por la socavación de la vía.

¿Por qué colapsa la Avenida Las Vegas cada vez que llueve en Medellín?

El colapso recurrente en este punto de El Poblado se debe a que la quebrada La Presidenta atraviesa una zona altamente urbanizada con una gran cantidad de superficies impermeables (asfalto y concreto). Cuando se presentan lluvias de alta intensidad en poco tiempo, el caudal supera la capacidad de los colectores y el cauce canalizado. En esta ocasión, la presión del agua fue tan fuerte que generó un fenómeno de socavación, rompiendo la estructura del pavimento desde abajo. Este es un punto monitoreado constantemente por el SIATA, pero la magnitud de las descargas eléctricas y el volumen de agua de este miércoles superaron los niveles de alerta naranja en cuestión de minutos.

