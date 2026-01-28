Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas

El aguacero de este miércoles en la tarde de Medellín colapsó la movilidad de la ciudad, tumbó árboles, dañó vehículos e inundó comercios y viviendas. Por suerte, no ha dejado, hasta el momento, personas heridas o fallecidas.
Contexto: Calles y locales inundados, árboles caídos y una tormenta eléctrica dejó el aguacero de este miércoles en Medellín
Si bien la lluvia, que incluyó una tormenta eléctrica, se presentó en buena parte del Valle de Aburrá y con mayor fuerza en el Occidente de Medellín, las principales afectaciones ocurrieron en la comuna de El Poblado, en el sur del Distrito.