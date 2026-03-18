Hueco en la avenida El Poblado: se abrió una de las calzadas

Luego de una mañana de evaluaciones en todo el box culvert de la quebrada La Presidenta, en el tramo que pasa por la avenida El Poblado, la Alcaldía de Medellín anunció que se abrirá uno de los sentidos de este corredor y se cerrará la zona en la que se tendrá que hacer la intervención por el hueco que provocó esta emergencia.
Así lo anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales expresó: “Damos apertura a la vía en la Avenida El Poblado a la altura de la Quebrada La Presidenta en el sentido norte-sur, hacia Envigado. Este tramo lo habíamos cerrado por prevención, mientras hacíamos la evaluación técnica de la estructura que soporta la vía”.