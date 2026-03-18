Hueco en la avenida El Poblado: se abrió una de las calzadas

Luego de una mañana de evaluaciones en todo el box culvert de la quebrada La Presidenta, en el tramo que pasa por la avenida El Poblado, la Alcaldía de Medellín anunció que se abrirá uno de los sentidos de este corredor y se cerrará la zona en la que se tendrá que hacer la intervención por el hueco que provocó esta emergencia. Así lo anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales expresó: “Damos apertura a la vía en la Avenida El Poblado a la altura de la Quebrada La Presidenta en el sentido norte-sur, hacia Envigado. Este tramo lo habíamos cerrado por prevención, mientras hacíamos la evaluación técnica de la estructura que soporta la vía”.

Ante este anuncio, quienes van en dirección hacia Envigado podrán continuar sobre esta vía y en el sector donde se efectúan las obras habrá presencia de agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín para evitar que los curiosos se detengan y colapsen la circulación vehicular en la zona. Entérese: Ojo que cerraron la Avenida El Poblado por hueco que se abrió tras el aguacero: “el daño es grande y será de días” Para quienes se movilizan por esta vía en sentido Envigado-Medellín (sur-norte) deberán continuar con los recorridos por los desvíos ya programados previamente por la Secretaría de Movilidad de Medellín hasta que finalicen las obras en la zona afectada.

A los conductores que van en ese sentido se les recomienda tomar la calle 7, a la altura de la Clínica Medellín, y continuar el recorrido hacia el oriente por esta vía hasta la carrera 39, luego seguir hacia el norte para tomar la calle 9 y retomar la avenida El Poblado.

Con la revisión de la socavación, se espera que en próximos días se den fechas de cuánto demorarán los trabajos. FOTOS: CAMILO SUÁREZ

Debido a que hay algunos tramos que en condiciones normales funcionan en otros sentidos, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín anunciaron los ajustes correspondientes para evitar inconvenientes con estos desvíos. Le puede interesar: Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas Pero esta no será la única restricción de movilidad en el sector, puesto que también hubo afectaciones por esta quebrada en el barrio Patio Bonito, por lo que se cerró el acceso por la glorieta de Monterrey.

Por esta razón, se pide a los conductores tomar por la avenida Las Vegas hasta la calle 4 sur y ahí realizar el retorno en sentido sur-norte o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C con el fin de ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga. Luego de realizar estos estudios, se espera que en próximas horas se tenga un estimado de cuánto se puedan demorar los trabajos en este punto y con ello saber el periodo del cierre en el tramo sur-norte de esta vía arteria.

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