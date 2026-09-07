En vivo | Nacional eligió a los titulares para el duelo de eliminación directa contra el Cali

Atlético Nacional recibe a puerta cerrada al Deportivo Cali en partido único que definirá al clasificado de la llave a los cuartos de final de la Copa BetPlay, luego de la modificación que hizo la Dimayor ante las contingencias del terremoto del 10 de agosto, que alteró el calendario de los torneos colombianos. En principio, las series de octavos estaban previstas con encuentros de ida y vuelta.

El técnico Lucas González decidió a los titulares: Franco Armani; Andrés Román, Neider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Nacional llega motivado a este encuentro, pues quiere seguir en la ruta de un nuevo título de Copa, que se convertiría en el noveno de su historial: es el club más ganador, seguido por Millonarios y Medellín, que tienen tres cada uno. A propósito, si avanza, le tocará enfrentarse en cuartos al vencedor entre DIM y Pasto.

El Cali, por su parte, aparece en posiciones secundarias de la Liga, con 8 puntos, tras dos victorias, dos empates y dos traspiés. Bucaramanga fue su último rival, en un encuentro accidentado que terminó 1-1 en Palmira.

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