Nacional manda en las eliminaciones directas y el DIM quiere cambiar la historia: ¿a qué horas y dónde ver el clásico?

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a enfrentarse este miércoles, desde las 8:30 p. m., con transmisión de Win Sports+, en los cuartos de final de la Copa BetPlay. Será un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, esta vez con un ingrediente especial: el ganador avanzará a las semifinales y el perdedor quedará eliminado. Aunque los dos equipos se han encontrado en numerosas ocasiones durante las fases regulares de los campeonatos, sus enfrentamientos en instancias definitivas han sido menos frecuentes. Hasta antes de este compromiso, habían disputado cinco series de eliminación directa, con un balance favorable para el conjunto verdolaga: Nacional ganó cuatro y Medellín se impuso en una. El recorrido de estas definiciones comenzó en 1999 y tuvo nuevos capítulos en 2004, 2015, 2024 y 2025. En cuatro de esas cinco ocasiones, la clasificación o el título se definió mediante partidos de ida y vuelta. Ahora, el clásico tendrá un formato diferente: un solo encuentro decidirá quién sigue en carrera por la Copa BetPlay. La primera definición directa entre los dos equipos se produjo en el Torneo Finalización de 1999. Nacional y Medellín se encontraron en las semifinales de aquella competencia, en una llave que terminó favoreciendo al cuadro verdolaga.

El partido de ida se disputó el 8 de diciembre y terminó sin goles. La serie quedó abierta para el encuentro de vuelta, jugado el 12 de diciembre, cuando Nacional consiguió una victoria por 1-0 y se quedó con la clasificación. Aunque el resultado le permitió al conjunto verde imponerse en aquella definición del segundo semestre, todavía debía disputar la gran final del año frente al América de Cali. Por eso, el enfrentamiento contra el DIM correspondió a una semifinal y no a la definición absoluta del campeonato colombiano de esa temporada. DIM y la recordada estrella de 2004 Cinco años después llegó una de las páginas más recordadas de la rivalidad. Nacional y Medellín se enfrentaron en la final del Torneo Apertura 2004, la primera ocasión en la que los dos clubes antioqueños disputaron directamente el título de la máxima categoría del fútbol colombiano. El primer partido se jugó el 24 de junio en el estadio Atanasio Girardot. Medellín ganó 2-1 con anotaciones de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo, mientras que Edixon Perea marcó para Nacional. La vuelta se disputó el 27 de junio. Nacional necesitaba remontar la desventaja, pero el compromiso terminó 0-0. El resultado dejó al DIM con un marcador global de 2-1 y le entregó el título de Liga. Aquella final continúa siendo un antecedente especial para el Poderoso, pues fue la primera definición de este tipo entre los dos equipos y, hasta ahora, la única serie de eliminación directa que Medellín le ha ganado a Nacional. Once años después, el verde festejó Tuvieron que pasar 11 años para que los dos rivales volvieran a cruzarse en una llave de eliminación directa. El escenario fue el Torneo Finalización de 2015, en el que se encontraron nuevamente en las semifinales. El partido de ida, disputado el 10 de diciembre, terminó con triunfo del Medellín por 1-0. El Poderoso quedó con ventaja y la posibilidad de acercarse a una nueva final del fútbol colombiano. Sin embargo, Nacional reaccionó en el encuentro de vuelta, el 13 de diciembre. El equipo verdolaga ganó 2-0, revirtió la serie y se impuso 2-1 en el marcador global para avanzar a la final del campeonato. La remontada se convirtió en uno de los episodios importantes del clásico paisa en instancias definitivas y amplió la ventaja de Nacional en el historial de estas eliminatorias.

Nacional volvió a superar al DIM en la Copa BetPlay El clásico regresó a una instancia decisiva en 2024, esta vez en la Copa BetPlay. Nacional y Medellín se enfrentaron en las semifinales del torneo, con un cupo en la final en juego. El partido de ida se disputó el 31 de octubre en el Atanasio Girardot y terminó con victoria verdolaga por 2-0. El resultado dejó al conjunto verde con una ventaja importante para afrontar el segundo encuentro. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La vuelta se jugó el 17 de noviembre. Medellín ganó 1-0 e intentó recortar la diferencia, pero no le alcanzó para completar la remontada. Nacional avanzó a la final con un marcador global de 2-1. Así, el equipo verde volvió a imponerse en una serie de eliminación directa frente a su rival de patio, esta vez en el camino hacia el título de la Copa BetPlay. Otra final y un nuevo título verdolaga La rivalidad volvió a tener una final en 2025, nuevamente por la Copa BetPlay. Fue la segunda final oficial entre ambos clubes después de la disputada por la Liga en 2004. El primer encuentro terminó 0-0, por lo que la definición quedó completamente abierta para el partido de vuelta. En ese compromiso, Nacional consiguió una victoria por 1-0 gracias a un gol de Andrés Román y se quedó con el título. El triunfo le permitió al conjunto verdolaga cerrar la serie con un global de 1-0 y sumar otra victoria en las definiciones directas frente al DIM. El balance favorece claramente a Atlético Nacional, que ganó cuatro de las cinco series de eliminación directa disputadas frente a Independiente Medellín. El conjunto verdolaga se impuso en la semifinal del Torneo Finalización de 1999, por un marcador global de 1-0; en la semifinal del Finalización de 2015, por 2-1; en la semifinal de la Copa BetPlay de 2024, también por 2-1, y en la final de ese mismo torneo en 2025, por 1-0. Por su parte, el DIM consiguió su única victoria en estos enfrentamientos en la final del Torneo Apertura de 2004, cuando se impuso por un global de 2-1 y conquistó el título de Liga. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en una instancia de eliminación directa, esta vez a partido único, en un duelo en el que estará en juego la clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay. Un clásico que vuelve a jugarse a todo o nada El duelo de este miércoles representa una nueva oportunidad para que ambos equipos escriban otro capítulo en la historia de sus enfrentamientos decisivos. Nacional buscará mantener la tendencia favorable y avanzar a las semifinales de la Copa BetPlay, mientras que Medellín tendrá la posibilidad de recortar la diferencia en el historial. Las cinco series anteriores dejaron finales, semifinales, remontadas y títulos en juego. Esta vez no habrá partido de vuelta ni margen para corregir el resultado: uno seguirá en carrera y el otro quedará eliminado. Con el antecedente de cuatro definiciones ganadas por Nacional y una por el DIM, el clásico paisa vuelve a poner frente a frente dos historias que se conocen bien, pero que tendrán que resolver su nuevo capítulo dentro de la cancha. Bloque de preguntas y respuestas: