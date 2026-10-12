De la Espriella lanzó dura advertencia por paro y dijo que no permitirá bloqueos en vías

En una alocución presidencial este lunes 12 de octubre en la noche, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que firmará un decreto para prohibir los bloqueos permanentes de vías públicas como forma de protesta.

“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera”, dijo De la Espriella en la alocución transmitida por cadena nacional.

El mandatario anunció que firmará un decreto de protesta social para, en sus palabras, “separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue”.

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Según explicó, la regla es doble. Por un lado, aseguró que no es un derecho menos para quien protesta en paz, pero busca blindar estos espacios de quienes destruyen: “La marcha pacífica se protege. El diálogo es la regla. La Fuerza Pública no se mete con quien marcha sin agredir”, afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que durante años “se dejó que el bloqueo parara la comida, la medicina, la vida, el trabajo, y a eso erróneamente se le llamó derecho”.

El decreto llega en paralelo con el anuncio de un Estatuto Antiterrorista que, según el Gobierno, busca ampliar las herramientas jurídicas del Estado frente a organizaciones consideradas terroristas y permitir el registro de estas agrupaciones.

Sectores de oposición, como el senador Iván Cepeda, cuestionaron por su parte el proyecto y aseguraron que podría criminalizarse el derecho a la protesta.