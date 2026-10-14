En vivo | Nacional pegó primero, pero el gol de Haydar fue anulado por fuera de lugar: el partido sigue 0-0

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en los cuartos de final de la Copa BetPlay. Será un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, esta vez con un ingrediente especial: el ganador avanzará a las semifinales y el perdedor quedará eliminado.

Aunque los dos equipos se han encontrado en numerosas ocasiones durante las fases regulares de los campeonatos, sus enfrentamientos en instancias definitivas han sido menos frecuentes. Hasta antes de este compromiso, habían disputado cinco series de eliminación directa, con un balance favorable para el conjunto verdolaga: Nacional ganó cuatro y Medellín se impuso en una.

El recorrido de estas definiciones comenzó en 1999 y tuvo nuevos capítulos en 2004, 2015, 2024 y 2025. En cuatro de esas cinco ocasiones, la clasificación o el título se definió mediante partidos de ida y vuelta. Ahora, el clásico tendrá un formato diferente: un solo encuentro decidirá quién sigue en carrera por la Copa BetPlay.

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