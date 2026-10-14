¡Qué clásico! Con sufrimiento y cinco goles, Nacional dejó al DIM fuera de la Copa BetPlay

Atlético Nacional se convirtió en el primer semifinalista de la Copa BetPlay 2026 tras vencer 3-2 a Independiente Medellín en un clásico intenso, con emociones de principio a fin, cinco goles, decisiones arbitrales que mantuvieron la tensión y un ambiente espectacular en las tribunas. El verde llegó a tener una ventaja de dos tantos, pero el Poderoso reaccionó y peleó hasta el final por una remontada que no consiguió.

Desde el pitazo inicial, Nacional dejó clara su intención de controlar el juego a través de la posesión. Con James Rodríguez, Edwin Cardona y Elías Cabrera como principales encargados de darle claridad al equipo, el técnico Lucas González apostó por el talento y la asociación para suplir la ausencia de un referente en el área. La idea era quitarle la pelota al rival, manejar los tiempos y encontrar los espacios para hacer daño.

El primer aviso llegó a los 10 minutos. César Haydar se elevó en el área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, la celebración verdolaga se apagó rápidamente, pues la acción fue invalidada por fuera de lugar. Nacional ya había mostrado que podía lastimar por arriba y no tardaría en encontrar la recompensa.

A los 23 minutos, Haydar volvió a aparecer. Esta vez, el defensor aprovechó otra oportunidad para ganar en el juego aéreo y conectó un cabezazo que sí subió al marcador. El verde se puso en ventaja y encontró tranquilidad para desarrollar su propuesta, mientras el DIM tenía que buscar alternativas para responder.

En el conjunto rojo, Agustín Martegani era uno de los futbolistas más incisivos. Con su movilidad y capacidad para desequilibrar, intentaba encontrar caminos hacia el arco rival y encender la reacción del Medellín. El clásico también se jugaba en las tribunas: los cánticos de las hinchadas roja y verde se cruzaban constantemente y acompañaban la intensidad de un partido que se vivía con pasión dentro y fuera de la cancha.

Cuando el DIM parecía encontrar mejores sensaciones, Nacional volvió a golpear. Tras un tiro de esquina, el balón quedó en medio de una acción confusa dentro del área y terminó rebotando en Frank Fabra, quien marcó en propia puerta. El autogol significó el 2-0 para el cuadro verdolaga y aumentó la confianza de sus hinchas, que veían a su equipo tomar una ventaja importante en el clásico.

El DIM reaccionó, pero Nacional encontró respuestas

El segundo tiempo trajo un Medellín más directo, dispuesto a asumir riesgos para meterse nuevamente en el partido. Aunque Nacional buscaba mantener la pelota, el Poderoso empezó a aprovechar mejor sus posesiones y a acercarse con mayor determinación.

La oportunidad para descontar llegó desde el punto penalti. Néider Parra cometió una infracción sobre Fabra y el árbitro señaló el lanzamiento desde los once metros. Martegani tomó la responsabilidad y convirtió, devolviéndole la esperanza al DIM y poniendo el marcador 2-1.

Pero la reacción roja recibió un golpe inmediato. Nacional respondió con rapidez y Andrés Felipe Román apareció para marcar el tercer tanto verdolaga. El 3-1 parecía devolverle el control al equipo de Lucas González y obligaba al Medellín a buscar nuevamente dos goles para cambiar la historia.

Lejos de resignarse, el Poderoso siguió insistiendo. Martegani volvió a ser protagonista y, al minuto 70, marcó su segundo tanto de la noche para establecer el 3-2. El argentino se convirtió en una de las principales armas ofensivas del DIM y dejó el clásico abierto para los minutos finales.

Con un solo gol de diferencia, el Medellín se lanzó en busca del empate. La posibilidad de llevar la definición a los penaltis comenzó a tomar fuerza, mientras Nacional intentaba administrar su ventaja y evitar que el rival encontrara el espacio necesario para completar la remontada.

El DIM incluso llegó a celebrar otra anotación, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar. Esa acción mantuvo la incertidumbre hasta el cierre, en un desenlace en el que el equipo rojo no dejó de buscar la igualdad y el verde tuvo que resistir la presión.

Finalmente, el marcador no volvió a moverse. Nacional ganó 3-2, se quedó con el clásico y aseguró su lugar en las semifinales de la Copa BetPlay 2026, en las que espera rival de la llave entre Santa Fe y Once Caldas. El equipo verdolaga celebró su clasificación ante su gente, mientras el Medellín se despidió del torneo después de una reacción que lo mantuvo con opciones hasta los últimos instantes.

Fueron cinco goles, emociones constantes y una fiesta en las tribunas. Nacional consiguió el objetivo y avanzó de ronda, pero el DIM vendió cara su derrota y convirtió el clásico en una batalla futbolística que se definió por detalles.

Reviva aquí el minuto a minuto de este partido: