En vivo | Nacional, sin Morelos y ahora también pierde a Chicho Arango por lesión, quien se retira entre lágrimas: 0-0 el marcador

En el historial general, Nacional y Millonarios se han enfrentado en 302 oportunidades en diferentes competencias. El balance registra 86 victorias para el conjunto antioqueño, 101 empates y 115 triunfos del equipo bogotano, con 362 goles anotados por el Verde y 438 recibidos.

Si se toman únicamente los partidos correspondientes a la Liga, el registro comprende 277 encuentros: Nacional ganó 81, empató 90 y perdió 106. En esos compromisos, el equipo antioqueño marcó 340 goles y recibió 405.

La estadística cambia cuando se analiza exclusivamente la condición de local de Nacional en Medellín. Por Liga, ambos equipos se han enfrentado 137 veces en el Atanasio Girardot, con 57 triunfos verdolagas, 41 empates y 39 victorias de Millonarios. En materia goleadora, Nacional convirtió 199 tantos y recibió 173.+

La tendencia también se refleja al revisar los enfrentamientos desde la implementación de los torneos cortos en el fútbol colombiano. En 31 partidos disputados en Medellín durante este periodo, Nacional consiguió 13 victorias, 12 empates y apenas seis derrotas frente a Millonarios.

El conjunto antioqueño marcó 39 goles y recibió 23, para un total de 51 puntos obtenidos y un rendimiento del 55 % en estos compromisos.

Estos números hacen parte del contexto estadístico de un clásico que, independientemente del momento de los equipos, suele tener una importancia especial para las dos hinchadas.

Nacional forma con Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, Neider Parra, William Tesillo; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín, Elías Cabrera; Marlos Moreno, Ian Poveda y Cristian Arango.

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