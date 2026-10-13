Hallaron muerta en las afueras de Bogotá a Ayelén Sofía Páez, de 16 años: llevaba más de un año desaparecida

Ayelén Sofía Páez, de 16 años, fue encontrada muerta en Sopó, a las afueras de Bogotá. Su familia llevaba más de un año buscándola, después de que fue reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025.

Un trabajador de la zona halló el cuerpo que presentaba un alto grado de descomposición, según el abogado de la familia, Daniel Solarte.

“La parte pericial no pudo trabajar del todo porque el cadáver tenía cierto tiempo en descomposición; incluso está momificado. Entonces, el tema de huellas, el tema de violencia es más difícil. Además, como fue en zona rural, hay que entender que los animales y el entorno más hostil, hace su trabajo”, dijo el profesional a Caracol Radio.

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Otro de los abogados, Jimmy Erazo, explicó a El Tiempo que el proceso empezó bajo la hipótesis de presunta desaparición forzada y, de manera paralela, se adelanta otra investigación por presunto homicidio.

La desaparición de Ayelén Sofía fue investigada mediante el mecanismo de búsqueda urgente. Luego, el caso quedó en manos de una fiscalía del nivel central en Bogotá, que durante más de un año adelantó diferentes actividades investigativas con apoyo de la Policía Judicial.

El abogado dijo que el proceso se ha mantenido activo y aún hay diligencias pendientes. Y es que el caso por el posible homicidio de la menor no está a cargo de una fiscalía en Bogotá, sino del municipio cercano de Zipaquirá.

“Actualmente se espera que se conecten esos dos procesos, esos dos radicados, para que se haga una investigación armónica en la fiscalía de desaparición forzada y la fiscalía de homicidios en el municipio de Zipaquirá”, aseguró en conversación con ese diario.

En ese sentido, la unificación de los expedientes permitiría coordinar las coordinaciones de ambas fiscalías para esclarecer la desaparición y muerte de Ayelén Sofía.