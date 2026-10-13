Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha

A escasos 16 minutos del pitazo inicial, cuando la hinchada aguardaba en las gradas el comienzo del espectáculo y los equipos ultimaban detalles, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) frenó de golpe el movimiento de la pelota.
El encuentro entre Millonarios y Once Caldas, pactado para las 8:30 de la noche de este martes 13 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue cancelado intempestivamente por la entidad tras una revisión exhaustiva al estado del campo de juego, que fue encontrado en malas condiciones.
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La Dimayor aseguró que esta situación ocurrió, a pesar de que Sencia -entidad encargada del mantenimiento del estadio El Campín- asegurara públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional tras los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre.