Las bacterias de los árboles de mango podrían ayudar a limpiar el aire contaminado de Medellín

Los mundos microscópicos albergan misterios que aún la ciencia no descubre, y este podría ser uno de ellos. En las hojas de los árboles de Medellín existe un mundo microscópico que podría ser una pieza clave para enfrentar uno de los problemas ambientales más persistentes del Valle de Aburrá: la contaminación del aire.
Una investigación de la Universidad de Antioquia y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia identificó las comunidades de bacterias que habitan las hojas de tres especies presentes en distintos sectores de la ciudad: mango, almendro y Thunbergia grandiflora, una enredadera de flores moradas.
El objetivo fue entender más allá del papel que tiene los árboles al capturar los contaminantes y estudiar como los microorganismos en sus hojas podrían ser capaces de degradarlos.
El proyecto, liderado por la profesora Nancy Johanna Pino Rodríguez, del grupo Diagnóstico y Control de la Contaminación (GDCON) de la UdeA, se desarrolló entre 2023 y 2025, con participación de investigadores de la Escuela de Microbiología, el Laboratorio de Monitoreo Ambiental (G-Lima) y el grupo Biociencias del Colegio Mayor de Antioquia.
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