Esta es la carta completa con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”

Bruce Mac Master presentó este jueves 1 de octubre su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cargo que ocupó durante 12 años. En una carta dirigida a la Junta de Dirección General, los afiliados, los trabajadores de la organización y la opinión pública, explicó que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y en medio de las dificultades que, según afirmó, ha enfrentado el gremio en las últimas semanas. “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI”, escribió Mac Master. El dirigente señaló que la decisión no fue sencilla, pues la intención de la organización era trabajar con el Gobierno para enfrentar los desafíos del país y promover el desarrollo económico. “Habíamos decidido ser parte activa de las soluciones que requiere el país y contribuir a liderarlas”, afirmó.

Mac Master habló de “múltiples presiones” sobre la Andi

Uno de los apartados centrales de la carta está relacionado con las circunstancias que, según Mac Master, rodearon a la organización en las últimas semanas. El dirigente aseguró que se presentaron “circunstancias inesperadas y preocupantes” que hicieron más complejo el entorno de la Andi y que podrían tener efectos sobre sus afiliados y empleados.“Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía”, sostuvo Mac Master. Según explicó, frente a esa situación buscó actuar “con firmeza y prudencia”, privilegiando los canales institucionales y poniendo por encima de sus intereses personales los de la organización. El presidente saliente de la Andi también aseguró que la Junta de Dirección General y la Mesa Directiva participaron en los esfuerzos para encontrar una salida a la situación. El objetivo, dijo, era preservar la capacidad de interlocución de la organización con el Gobierno y mantener su independencia. “A pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos”, afirmó. Y agregó: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

“No puedo permitir que circunstancias externas” afecten a la Andi

Mac Master explicó que su principal responsabilidad estaba con la organización, sus afiliados y sus trabajadores, por lo que consideró que su permanencia no debía convertirse en un factor que afectara el funcionamiento del gremio. “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño”, manifestó. También señaló que la situación podía afectar al equipo de trabajo y a la capacidad de la Andi para representar al sector productivo. En ese contexto, utilizó una expresión que resume una de sus preocupaciones sobre la coyuntura empresarial: “Hacer empresa en Colombia ha sido siempre un acto heroico. No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial para una sociedad que necesita crecer aceleradamente para ampliar sus posibilidades”. Por eso, explicó que su retiro busca contribuir a que la institución pueda continuar funcionando. “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”, escribió. En contexto: ¿Escala la tensión entre la Andi y el Gobierno? Coca-Cola sale de una cámara y otras tres empresas dejarían el gremio

Espera recuperar el diálogo entre Gobierno y empresarios

Mac Master también expresó su expectativa de que su salida permita recomponer la relación entre el Gobierno Nacional y el sector empresarial representado por la Andi. “Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado”, señaló. El objetivo, agregó, debe ser construir “un ambiente de estabilidad y confianza” para el sector productivo y para la comunidad que rodea a la organización. El dirigente vinculó además su decisión con la necesidad de preservar la autonomía de las instituciones y los contrapesos democráticos. “El país necesita instituciones fuertes y trabajo armónico en muchos frentes”, afirmó, antes de destacar que son necesarios “pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia”.

En otro de los apartados más enfáticos de la carta, Mac Master rechazó que su salida pueda interpretarse como un abandono de sus convicciones. Recordó que durante su trayectoria al frente de la Andi enfrentó diferentes coyunturas y defendió al gremio, al sector productivo y a las instituciones. “La historia ha demostrado que he dado cada una de las luchas que me ha correspondido enfrentar”, escribió. Según el dirigente, cuando fue necesario defender a la Andi, al sector productivo, las instituciones, las libertades o la democracia, lo hizo “con determinación y sin eludir los costos personales”. Sobre su decisión de retirarse, anotó: “Es desde esa convicción, y no desde el cansancio ni desde la renuncia a mis principios, que tomo hoy esta decisión”. Mac Master también señaló que una de las principales lecciones que deja esta situación es que la defensa de una causa debe considerar sus efectos sobre terceros. “Ninguna convicción personal puede estar por encima de la responsabilidad de proteger una institución y a quienes hacen parte de ella”, afirmó.

Mac Master se despide con “la convicción del deber cumplido”