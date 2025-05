El enredo que tiene parroquia de la comuna 13 con 82 restos de NN

La coincidencia temporal con el relato de ese conflicto y la vecindad de Santa Rosa de Lima da pie a pensar en la posibilidad de que haya alguna relación de los muertos sin doliente con la barbarie desatada. De hecho, en diálogo al respecto con EL COLOMBIANO, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) no descartó que se efectúe alguna diligencia en el depósito donde están guardados los restos en ese centro de culto religioso.

En su lado izquierdo está el osario, una estructura ovalada formada por un muro blanquísimo como de dos metros de altura que da a la calle y pegadas a él hay una sucesión de bóvedas pequeñas con lápidas grises donde no se entierran personas recién fallecidas sino los restos de las mismas después de que terminan su periodo de descomposición en un cementerio convencional. Algunos espacios de esa galería están en blanco y con un llamado a que los dolientes se acerquen a legalizar la estadía.

Este templo, aún siendo de barrio, tiene porte de catedral, empinado porque está en un alto y con 800 metros cuadrados construidos. Sin embargo, la magnitud de la construcción juega en su contra porque no es fácil el mantenimiento, con sus 68 años de antigüedad. Actualmente el párroco y la feligresía hacen esfuerzos ingentes para conseguir con qué remozar el viejo techo de asbesto.

Cuando el padre Rincón tomó el mando del templo, poco más de dos años atrás, empezó a poner orden donde consideró que faltaba y se percató de la engorrosa herencia. Al indagar, escuchó un relato de los huesos que la gente tiraba a través de las rejas o por sobre la pared que daba al exterior, probablemente porque las familias no tenían más para dónde llevarlos, y del caritativo monseñor Suárez que, caritativo como era, los fue metiendo en los minúsculos huecos de cemento, hasta que se completaron los 82 que hay en la actualidad sin identificar.

La tarea fue cumplida a finales de 2024 como bien pudo el religioso con los exiguos recursos de que disponía. No un técnico forense ni nada que se le parezca, sino un profesor de colegio amigo de él fue quien acometió la inusual misión. Después vino la acomodación en estantes, en una piecita al lado del osario que permanece cerrada con llave.

Entonces se contactó con el cementerio Campos de Paz y con la fundación El Tabor para que lo asesoraran sobre cómo proceder. La indicación fue que debía disponer de un osario común para meter los huesos en orden, separados en bolsas y enumerados, con el fin de que no se fundieran unos con otros. Otro factor esencial era que estuvieran bien resguardados.

Según él, en esta historia hay un poco de varias cosas. Apunta que si bien el problema no empezó con monseñor Suárez, sí fue más visible en los cerca de 13 años que estuvo él, es decir hasta 2010. Por un lado estaban, como ya se dijo, los casos en que los restos pudieron haber llegado “en volandas” desde la calle. Pero ocurrió también que muchas veces los traían y el religioso los recibía sin documentación, para luego formalizar el papeleo, y los huesos terminaban metidos en cualquiera de las bóvedas que hubiera vacías porque se desentendían de ellos. A eso habría contribuido además la rotación de secretarias y sacristanes, por lo que la memoria de esto se fue diluyendo. Y fue todavía peor después de que el padre Jorge salió de Santa Rosa de Lima para ser el exorcista de la Arquidiócesis, luego se pensionó y pereció el 21 de marzo de 2021 en plena pandemia.

“Ese conocimiento se fue perdiendo por los malos procesos que se llevaban, eran en hojas y no había un registro de quién estaba en qué bóveda. Eso se salió de control a finales de la etapa del padre Luis Javier Cadavid —2019 aproximadamente— y la misma comunidad empezó a quejarse de que al venir por los restos para cremar no encontraban la misma urna donde los habían almacenado ni había condiciones de salubridad, porque eran restos óseos y no cenizas”, apunta Santiago.

También se habrían presentado varios casos de hurto, presumiblemente para rituales satánicos. Posteriormente, el sacerdote José Vicente Grisales cerró el osario para mejorar la estética y ponerlo en orden, solo que al frente de la tarea no había personas con conocimiento profundo del proceso. Su sucesor, el padre Álvaro Ruiz, hizo la trazabilidad del sitio de origen y el lugar de destino en el depósito, a la par que hubo varios llamados a la comunidad para que se acercaran a reconocer a sus familiares con el fin de sacarlos de la “fosa” común, las mismas que no tuvieron mayor resultado.

Ahí el relato empata con la gestión del padre Asdrúbal. “Ya tenemos todo listo en caso de que nos lo soliciten y ya acá se encargarían los que de pronto tengan el interés en hacer las pruebas respectivas de ADN para identificarlos”, expresó Rincón, quien no sabe mucho de estas cosas en particular pero sí de orden, pues además de párroco es el encargado del archivo de la Arquidiócesis de Medellín.