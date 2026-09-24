De la Espriella lideró operativo de seguridad en Cali: “Estamos retomando el corazón de la ciudad”

El presidente Abelardo de la Espriella durante esta semana ha estado atendiendo en diferentes regiones del país temas de seguridad. En la madrugada de este jueves estuvo particularmente en Cali, donde acompañó la “Operación Iron”. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra”, aseguró el jefe de Estado.

Con pantalón caqui y gorra, un atuendo ya recurrente en el mandatario en medio de estos operativos, De la Espriella permaneció durante horas acompañando a las autoridades en los movimientos adelantados en el centro de la ciudad. Lo acompañaron la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el ministro de Defensa, Eduardo Mora.

El mandatario señaló que durante la intervención se realizaron capturas y se incautó mercancía ilegal, drogas y armas.

“La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina”, afirmó el jefe de Estado.

Además, señaló que las autoridades están interviniendo diferentes puntos del centro de Cali, entre ellos edificaciones, casas y terrenos, con el propósito de recuperar estos espacios para los ciudadanos.

“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, sostuvo.

El mandatario sostuvo que los resultados de la operación buscan garantizar que comerciantes, trabajadores y familias puedan desarrollar sus actividades en esta zona de la ciudad con mayor tranquilidad.

“Cada resultado significa recuperar espacios donde los ciudadanos tienen derecho a trabajar, transitar y vivir con tranquilidad”, dijo.

Y añadió: “El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo”.