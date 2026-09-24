¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

CNN, MS NOW y Politico afirmaron que este 24 de septiembre, la Casa Blanca impidió el acceso a sus periodistas al recinto de la residencia presidencial, a pesar de una decisión judicial que ordenaba que se les permitiera la entrada. Los tres medios indicaron que el Servicio Secreto impidió la entrada a la residencia presidencial a sus periodistas el jueves a primera hora, saltándose así la decisión de un juez federal, que horas antes ordenó a la Casa Blanca permitirles el acceso a sus instalaciones. “Esta mañana, periodistas de CNN, MS NOW y Politico intentaron entrar en la Casa Blanca y fueron rechazados”, dijeron los medios en un escrito judicial en el que solicitaron una audiencia urgente. En contexto: Polémica en la Casa Blanca: Trump vetó a CNN, Politico y MS NOW

Acusándolos de difundir “noticias falsas”, Trump anunció el viernes pasado que los vetaba de la Casa Blanca. El juez precisó que las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios debían ser restituidas “hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal”, que permanecerá en vigor durante 14 días. El magistrado Timothy Kelly explicó en su fallo que esta prohibición “probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso”: “La ‘regla general’ es que ‘las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente”, escribió Kelly. Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como “enemiga del pueblo”. Lea más: ¡Trump se quedó sin cámaras! La prensa ya no cubrirá sus actos tras polémica censura a CNN y otros medios Theodore Boutrous, que representó a los medios de comunicación ante el tribunal, le dijo al juez que Trump “no dijo nada sobre la seguridad nacional” en su publicación de Truth Social en la que anunciaba las prohibiciones. “La idea de que los reporteros puedan ser castigados por el gobierno simplemente por informar sobre cuestiones de seguridad nacional (...) sobre las que el gobierno preferiría que no se informara es simplemente contraria a los principios de la Primera Enmienda”, añadió. CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, al argumentar que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

Antes del fallo, el Departamento de Justicia había argumentado que Trump puede ”controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval”. “El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, sostuvo.

La Casa Blanca justifica la censura de los medios por razones de “seguridad nacional”

En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de ”traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada”. Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico. La misiva a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que supuestamente ”revelaba detalles de construcción ‘ultrasecretos’”. Le puede interesar: Ella es Alejandra Jaramillo, la periodista colombiana de CNN expulsada de la Casa Blanca por Trump El juez Kelly afirmó que los artículos mencionados en las cartas remitidas a los tres medios eran “rutinarios”: “El tribunal se muestra escéptico, al menos con los elementos presentados hasta ahora, de que el interés de los demandados por salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación para revocar las acreditaciones permanentes de los demandantes o siquiera se vea favorecido por esa medida”, señaló el magistrado en referencia a las credenciales de prensa de la Casa Blanca.

Casa Blanca lanza “Trump TV” mientras mantiene restricciones a medios

En una reacción de solidaridad, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron el lunes que dejarían de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN. Esa filmación conjunta se conoce en inglés como “pool”, modalidad en la que el medio designado comparte el material con el resto.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi 50 medios de comunicación también presentaron un escrito ante el tribunal pidiendo que se revoquen las prohibiciones impuestas a CNN, MS NOW y Politico. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El lunes por la noche, la Casa Blanca lanzó un canal de streaming llamado “Trump TV”, que según afirmó mostrará “los mejores videos, discursos importantes y los momentos destacados imperdibles, transmitidos las 24 horas del día y actualizados en tiempo real”.

Otrora estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato. En un caso anterior relacionado con CNN durante el primer mandato de Trump, el juez Kelly ordenó a la Casa Blanca que restableciera temporalmente el acceso a un corresponsal de la cadena cuyo pase había sido revocado. No se vaya sin leer: Operativo Ecuador-EE. UU. abate a ‘Charlie’, señalado por narcotráfico y vinculado a disidencia de las Farc Bloque de preguntas y respuestas: