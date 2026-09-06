¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella?

El nombre de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, volvió a quedar en el radar de las autoridades tras el operativo en el que fue abatido alias ‘Bendito Menor’, señalado principal cabecilla urbano de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS).
‘Bendito Menor’ murió durante la madrugada del 4 de septiembre en La Guajira. Tras esa operación, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó intensificar la búsqueda de otros integrantes de alto valor de esa estructura criminal.
Entre ellos aparece ‘Pinocho’, también conocido como ‘Mentiroso’ o ‘Ganadero’, a quien las investigaciones señalan como jefe y financiador de las ACS, organización con presencia criminal en Magdalena y La Guajira.
Además de su pasado en estructuras paramilitares y procesos judiciales por homicidio y concierto para delinquir, Castillo Carrillo ha sostenido que es informante de las autoridades y sujeto de medidas de protección.
Puede leer: Westcol le responde a Petro por operativo contra ‘Bendito Menor’, ¿qué le dijo?