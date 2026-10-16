Video | Golazo de Jessica Bermeo para el agónico empate del Deportivo Cali en Copa Libertadores

Las colombianas se vieron sorprendidas por las paraguayas, que se fueron adelante, a los 69 minutos, con el tanto de Ramona Martínez, quien sacó un derechazo que se fue al fondo del arco.

El compromiso entre las azucareras y las paraguayas fue bastante disputado, pero en el primer tiempo terminó sin emociones en los arcos. Con el 0-0 se fueron al descanso y en la segunda parte llegaron las emociones y los goles.

El Deportivo Cali femenino inició su camino en la Copa Libertadores que se juega en Quito, Ecuador, con un empate 1-1 ante Libertad de Paraguay.

Pero las jugadoras del Deportivo Cali nunca bajaron los brazos, siguieron insistiendo, buscando el arco rival, hasta que Jessica Bermeo sacó un potente remate que se coló por el ángulo superior izquierdo del arco para el empate, en el tiempo de reposición, a los 90+3.

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“Estoy agradecida porque sumamos un punto, luchamos y lo merecíamos. Sé que el equipo va a mejorar, es un equipo con mucha jerarquía y nos vamos a levantar para seguir adelante y hacer las cosas lo mejor posible”, comentó Bermeo a la Conmebol, tras el final del partido.

Al final, las jugadoras compartieron con algunos familiares y aficionados que llegaron hasta Quito para acompañarlas en la competencia.

La próxima salida del cuadro caleño será el lunes 19 de octubre ante Nacional de Uruguay a las 3:00 de la tarde.

En el grupo de las caleñas también está la Universidad de Chile.

El otro representante de Colombia es Santa Fe, que juega en la noche de este viernes, en partido reprogramado, debido a que el rival, el Caracas FC, tuvo problemas con el proceso migratorio y no pudo llegar a tiempo al lugar de la competencia.

El duelo se disputa en la noche de este viernes, 10:00 p.m., hora de Colombia. Santa Fe comparte grupo con Colo Colo de Chile y Corinthians, que es el campeón defensor.

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