Esta es la historia de algunas obras relacionadas con el feminismo y los acuerdos de paz retiradas del Museo Nacional

Las paredes de algunas secciones del Museo Nacional quedaron vacías luego de que desde el Ministerio de Cultura, encabezado por la excongresista Paola Holguín, se ordenara el retiro de 30 piezas relacionadas con el feminismo, la población LGBTIQ+ y los acuerdos de paz que se han firmado en Colombia.
Las obras fueron despojadas de las paredes del museo luego de que desde MinCultura, el presidente Abelardo de la Espriella diera un discurso sobre una agenda de “contrarrevolución cultural” que tendría un énfasis en la protección de lo histórico y religioso, además de un rechazo a lo catalogado como “wokismo”.
El jefe de Estado sostuvo que las instituciones culturales no deben promover interpretaciones ideológicas de la historia ni convertirse en escenarios de adoctrinamiento, un discurso que ha mantenido la ministra Holguín, que una vez formada la controversia por el retiro de las piezas, respondió que el Museo Nacional no debe servir para difundir versiones sesgadas de la historia y una “apología al delito o revictimización”.