Ojo a los cierres viales de este fin de semana en Medellín por eventos deportivos y culturales

Tres eventos simultáneos generarán cierres viales en distintos puntos de Medellín este fin de semana. La Secretaría de Movilidad publicó este viernes los detalles de cada afectación para que los ciudadanos puedan organizar sus desplazamientos.
El cierre más corto en duración, pero potencialmente el de mayor impacto en movilidad, es el de la carrera atlética Action Run, cuya salida y llegada estarán ubicadas en la carrera 58, entre calles 42 y 43, frente al Edificio Inteligente de EPM.
El domingo 18 de octubre habrá cierres totales en ese sector entre las 6:30 a. m. y las 10:30 a. m. Quienes tengan que transitar por esa zona en la mañana del domingo deben prever el desvío.