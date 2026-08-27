Video | Carlos “Tinito” Gómez marcó un gol al estilo Dembélé en la Copa de Brasil; ¿merece más minutos en selección?

En el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, el Vasco da Gama de los colombianos se enfrentó a Vitória en el São Januário de Río de Janeiro con la obligación de rehacerse frente a su público. El compromiso terminó a favor del local, que ganó por 1-0 gracias a un gol del colombiano Carlos Andrés Gómez, quien se convirtió en un referente en el ataque del “Gigante da Colina”. Al minuto 14 del segundo tiempo, el partido aún no rompía el cero en el marcador y todo apuntaba a un empate entre ambas escuadras para definir todo en Salvador de Bahía, sin embargo, apareció “Tinito” Gómez con una jugada individual en la que con velocidad y gambeta dejó de lado a varios jugadores del rival, enganchó hacia adentro y definió con la pierna izquierda al palo más alejado del arquero, al mejor estilo Ousmane Dembélé.

De esa manera finalizó el partido con victoria para el Vasco, equipo que además contó con Carlos Cuesta como titular en la defensa, quien contribuyó con 12 acciones defensivas, mientras que Marino Hinestroza no vio minutos y se quedó en el banco de suplentes. Ahora el equipo carioca deberá afrontar la vuelta contra Vitória el próximo miércoles 2 de septiembre en Salvador de Bahía con una leve ventaja de un tanto. Gómez por su parte, se gana el cariño de la afición del blanquinegro, la cual está dolida con el equipo por los malos resultados en el Brasileirao, competición en la que se encuentra coqueteando con el descenso. El próximo partido en el torneo local será el sábado 29 de agosto contra Cruzeiro, nuevamente, en condición de local, con un “Tinito” en el ataque que ya suma 6 goles en 39 partidos jugados en el año.

En Sudamericana enfrentará a Santa Fe

Para nadie es un secreto que los brasileños no le dan mucha importancia a la Copa Sudamericana, no obstante, la situación actual del Vasco da Gama no amerita que le haga malos ojos a la “Otra Mitad de la Gloria”, competición en la cual está en cuartos de final tras eliminar con goleada a Olimpia de Paraguay en Asunción. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras que en Río de Janeiro se jugaba el duelo por los cuartos de final de la Copa de Brasil, Independiente Santa Fe gestó la épica al eliminar a River Plate de Argentina por penales en el estadio Monumental, casa del “Millonario”. Tras esa noche histórica para el “León Capitalino”, Vasco da Gama será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que Carlos Gómez es canterano de Millonarios, clásico rival del conjunto santafereño. Lea también: El momento épico de Weimar Banny Asprilla: de suplente a héroe de Santa Fe en eliminación de River Bloque de preguntas y respuestas: