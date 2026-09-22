La actriz Hayden Panettiere murió de una sobredosis accidental por una mezcla que incluía fentanilo

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión “Heroes” y “Nashville”, falleció a causa de los efectos de una mezcla de fentanilo, relajantes y antipsicóticos, revelaron las autoridades este martes.
Panettiere falleció a los 36 años el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur. La autopsia no reveló señales de traumatismo que pudiesen haber contribuido con su muerte, de acuerdo con el departamento forense del condado de Greenville.
“La causa de muerte fue determinada como efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”. Su deceso fue clasificado como “accidental”.