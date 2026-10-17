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En vivo | Nacional abre el marcador con Emanuel Benítez, quien anota su primer gol como profesional: 1-0 gana el verde

Atlético Nacional visita a Boyacá Chicó sin James Rodríguez, quien tendrá descanso, y con cinco jugadores en recuperación, en busca de un triunfo que lo acerque a los cuadrangulares semifinales.

  • Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona, inicialistas frente al Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona, inicialistas frente al Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Atlético Nacional se enfrenta a Chicó en un partido importante para sus aspiraciones de asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales.

La ausencia de James representa una novedad para el equipo antioqueño, que buscará mantener su ritmo competitivo en la recta decisiva de la fase todos contra todos. El cuerpo técnico optó por darle descanso al mediocampista, por lo que su no convocatoria no está relacionada con una lesión.

Además de la ausencia del volante, Atlético Nacional tendrá que afrontar el compromiso con cinco futbolistas que continúan en sus respectivos procesos de recuperación: William Tesillo, Andrés Reyes, Marlos Moreno, Ian Poveda y Alfredo Morelos.

La nómina inicialista del verde es con Franco Armani; Néider Parra, César Haydar, Miltón Casco, Xavi Ríos; Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Elías Cabrera, Edwin Cardona y Emanuel Benítez.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

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