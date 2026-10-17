JEP responde a críticas por $56.435 millones en viáticos: solo 1,04 % fue para tiquetes al exterior

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los señalamientos sobre un supuesto gasto de $56.435 millones en viajes internacionales y “turismo judicial”, y aseguró que esos recursos corresponden al financiamiento de actividades judiciales y de apoyo misional realizadas en Colombia y en el exterior entre 2018 y el 31 de julio de 2026. La respuesta se produjo después de que la senadora María Clara Posada cuestionara el monto de los gastos de la entidad y mencionara 75 viajes internacionales por ese valor, con destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago. La congresista también se refirió a una comisión de 14 días por Ginebra, París y Ámsterdam. En un pronunciamiento, la JEP sostuvo que esa interpretación no corresponde a la información financiera reportada. Según la entidad, los $56.435 millones comprenden gastos de traslados, viáticos y tiquetes asociados a más de 21.425 actividades institucionales en 337 municipios de 31 departamentos. La Jurisdicción desglosó esos recursos en $10.193 millones para traslados, $20.501 millones para viáticos y $25.425 millones para tiquetes. Afirmó que el dinero permitió realizar diligencias judiciales, acompañar a víctimas y testigos, adelantar encuentros restaurativos y desarrollar actividades para garantizar el acceso a la justicia. Le puede interesar: ¿Petro denunció a De la Espriella ante la CPI? Esto dice documento que envió en su último día como presidente

¿En qué se gastaron los recursos de la JEP?

De acuerdo con los datos presentados por la entidad, entre las actividades financiadas se encuentran 6.353 audiencias y diligencias judiciales, equivalentes al 30% del total reportado. También se realizaron 3.506 acompañamientos de protección a víctimas, testigos, apoderados y operadores judiciales, así como 3.073 actividades de información y pedagogía sobre el modelo de justicia transicional restaurativa.

El balance incluye, además, 2.777 actividades de alistamiento y soporte psicosocial para encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes, 2.069 actividades restaurativas y 1.156 exhumaciones. La JEP también reportó 427 entregas dignas de personas dadas por desaparecidas, 805 acompañamientos psicosociales, 299 jornadas de acreditación de víctimas y 960 actividades de participación ciudadana. La entidad señaló que estos recursos respaldan su trabajo en los territorios y permiten garantizar condiciones de acceso a la justicia y al debido proceso para víctimas, comunidades afectadas, comparecientes y sus apoderados. Asimismo, aseguró que las actividades han sido objeto de fiscalización y rendición de cuentas. Según su comunicado, se han realizado siete auditorías de la Contraloría General de la República y entregado 14 informes a la Procuraduría General de la Nación, sin que se registren hallazgos disciplinarios, fiscales o penales relacionados con esos recursos. Lea más: “Los colombianos estamos pagando lo que les toca a las Farc”: María Clara Posada

La JEP asegura que el gasto internacional fue de $263.977 millones

La entidad también controvirtió la cifra atribuida a los viajes internacionales y precisó que, entre 2018 y el 31 de julio de 2026, financió 54 tiquetes aéreos al exterior por un valor total de $263,9 millones. Según la JEP, ese monto representa el 1,04% del valor total reportado en tiquetes durante el periodo. La institución indicó que el promedio fue de seis comisiones al exterior por año y que durante 2026, hasta la fecha de corte del informe, no se habían realizado viajes internacionales financiados por la entidad. La Jurisdicción explicó que las comisiones estuvieron relacionadas con jornadas de atención y acreditación de víctimas en el exterior, reuniones con organismos internacionales, participación en audiencias judiciales, presentación de informes y actividades de capacitación. Conozca también: “La JEP se ha convertido en un tribunal de derroche”: María Clara Posada Entre los destinos mencionados figuran ciudades de Chile, Ecuador, Venezuela, España y Suecia, además de actividades de relacionamiento con entidades como la Corte Penal Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organismos de Naciones Unidas. La JEP agregó que sus actividades internacionales también han permitido intercambios con entidades y organizaciones interesadas en conocer su modelo de justicia transicional restaurativa. Entre 2024 y 2026, según el balance presentado, la institución atendió 134 sesiones de trabajo con organizaciones, organismos internacionales y representaciones diplomáticas. Al cierre de su pronunciamiento, la Jurisdicción pidió a la senadora María Clara Posada rectificar públicamente la afirmación que presenta los $56.435 millones como un gasto abusivo en viajes internacionales. La entidad insistió en que el debate debe considerar el detalle de los rubros, las actividades financiadas y el contexto en el que se ejecutaron los recursos. Bloque de preguntas y respuestas: