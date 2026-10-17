JEP responde a críticas por $56.435 millones en viáticos: solo 1,04 % fue para tiquetes al exterior

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los señalamientos sobre un supuesto gasto de $56.435 millones en viajes internacionales y “turismo judicial”, y aseguró que esos recursos corresponden al financiamiento de actividades judiciales y de apoyo misional realizadas en Colombia y en el exterior entre 2018 y el 31 de julio de 2026.
La respuesta se produjo después de que la senadora María Clara Posada cuestionara el monto de los gastos de la entidad y mencionara 75 viajes internacionales por ese valor, con destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago. La congresista también se refirió a una comisión de 14 días por Ginebra, París y Ámsterdam.
En un pronunciamiento, la JEP sostuvo que esa interpretación no corresponde a la información financiera reportada. Según la entidad, los $56.435 millones comprenden gastos de traslados, viáticos y tiquetes asociados a más de 21.425 actividades institucionales en 337 municipios de 31 departamentos.
La Jurisdicción desglosó esos recursos en $10.193 millones para traslados, $20.501 millones para viáticos y $25.425 millones para tiquetes. Afirmó que el dinero permitió realizar diligencias judiciales, acompañar a víctimas y testigos, adelantar encuentros restaurativos y desarrollar actividades para garantizar el acceso a la justicia.
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