Las cifras de seguridad de De la Espriella: qué dicen realmente los datos oficiales

La “mano dura” del presidente Abelardo de la Espriella tuvo su espacio para ser resaltada en su última alocución. En esta, nuevamente, salió a defender la estrategia de seguridad de su gobierno y presentó un balance de capturas, incautaciones y operaciones contra organizaciones armadas y estructuras dedicadas al narcotráfico. ¿Pero realmente muestran éxito en la lucha contra la delincuencia? Según las cifras que entregó el Presidente, desde su posesión hace dos meses, las agencias de seguridad han realizado 32.503 capturas por distintos delitos. De ese total, 27.802 fueron en flagrancia y 4.701 por orden judicial. En la lucha contra el narcotráfico, reportó la incautación de 125.182 kilos de cocaína, 60.101 kilos de marihuana, 14.607 kilos de pasta y base de coca y 1.092 kilos de heroína. También aseguró que 679 infraestructuras utilizadas para producir narcóticos (laboratorios) fueron destruidas o inhabilitadas. El presidente agregó que 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas fueron afectados y que, en operaciones contra grupos armados organizados se registraron 876 capturas, 171 desmovilizaciones, sometimientos o desvinculaciones y 70 muertes en operaciones. Aunque De la Espriella defendió los resultados, reconoció que los operativos deben traducirse luego en procesos judiciales efectivos: “La seguridad no se mide solamente por el número de operativos, sino por la tranquilidad que recupera una familia”. Pero más allá del balance presidencial, hay una pregunta que las cifras permiten responder. ¿Los resultados de las primeras semanas del Gobierno representan una mejora frente a los años anteriores?

Esto dicen los datos

Aunque la información disponible todavía no permite comparar todos los indicadores de seguridad con los de años anteriores, sí hay cifras que pueden contrastarse. Una de ellas es la inconsistencia en los datos sobre incautaciones de estupefacientes. El 9 de octubre, la Presidencia informó que las autoridades habían incautado 129.526 kilos de estupefacientes desde el inicio del Gobierno. Tres días después, durante su alocución del 12 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un desglose de las sustancias decomisadas que suma 200.982 kilos. La diferencia es de 71.456 kilos y no se podría explicar únicamente por el paso de esos tres días. Por otro lado, aunque todavía no es posible comparar todos los resultados anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella con los de administraciones anteriores, el más reciente informe estadístico del Ministerio de Defensa permite identificar cómo se comportaron algunos indicadores de seguridad durante los primeros ocho meses de 2026. Según el documento, entre enero y agosto de este año las autoridades incautaron 684,3 toneladas de cocaína, frente a las 693,8 toneladas decomisadas durante el mismo periodo de 2025. Esto representa una reducción del 1%. En contraste, las incautaciones de marihuana aumentaron un 19%, al pasar de 289,3 a 345 toneladas, mientras que la destrucción de infraestructuras para la producción de drogas se mantuvo en 4.012. El panorama también presenta diferencias en otros indicadores. Los homicidios intencionales aumentaron un 2%, al pasar de 9.256 a 9.434, y los casos de masacres crecieron un 11%, de 65 a 72. Por su parte, las víctimas de secuestro disminuyeron un 45% y el hurto de vehículos cayó 8%. Sin embargo, estas cifras corresponden al periodo comprendido entre enero y agosto, por lo que incluyen más de siete meses anteriores a la posesión de De la Espriella. Sí permiten establecer una comparación sobre la evolución de la seguridad en el país, pero no determinar todavía si los resultados de su administración superan los de gobiernos anteriores. Y, aunque el presidente Abelardo de la Espriella presentó las incautaciones de estupefacientes como uno de los resultados de su estrategia de seguridad, las cifras del propio Ministerio de Defensa muestran que, al menos en cocaína, agosto de 2026 no superó el registro del mismo mes del año anterior. De acuerdo con el informe de seguimiento a indicadores de seguridad, durante agosto de 2026 las autoridades incautaron 70,6 toneladas de cocaína, frente a las 76,4 toneladas decomisadas en agosto de 2025. Esto representa una reducción cercana al 8%.

Las capturas: el Gobierno reporta más de 32.000