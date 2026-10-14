Las cifras de seguridad de De la Espriella: qué dicen realmente los datos oficiales

La “mano dura” del presidente Abelardo de la Espriella tuvo su espacio para ser resaltada en su última alocución. En esta, nuevamente, salió a defender la estrategia de seguridad de su gobierno y presentó un balance de capturas, incautaciones y operaciones contra organizaciones armadas y estructuras dedicadas al narcotráfico. ¿Pero realmente muestran éxito en la lucha contra la delincuencia?
Según las cifras que entregó el Presidente, desde su posesión hace dos meses, las agencias de seguridad han realizado 32.503 capturas por distintos delitos. De ese total, 27.802 fueron en flagrancia y 4.701 por orden judicial.
En la lucha contra el narcotráfico, reportó la incautación de 125.182 kilos de cocaína, 60.101 kilos de marihuana, 14.607 kilos de pasta y base de coca y 1.092 kilos de heroína. También aseguró que 679 infraestructuras utilizadas para producir narcóticos (laboratorios) fueron destruidas o inhabilitadas.
El presidente agregó que 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas fueron afectados y que, en operaciones contra grupos armados organizados se registraron 876 capturas, 171 desmovilizaciones, sometimientos o desvinculaciones y 70 muertes en operaciones.
Aunque De la Espriella defendió los resultados, reconoció que los operativos deben traducirse luego en procesos judiciales efectivos: “La seguridad no se mide solamente por el número de operativos, sino por la tranquilidad que recupera una familia”.
Pero más allá del balance presidencial, hay una pregunta que las cifras permiten responder. ¿Los resultados de las primeras semanas del Gobierno representan una mejora frente a los años anteriores?