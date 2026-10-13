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Puerto Antioquia estrena ruta marítima directa con Asia: barcos de hasta 16.000 contenedores llegarán cada semana

El servicio PEX2, operado por la naviera francesa CMA CGM, conectará a Turbo con los principales puertos asiáticos, incluida China, en travesías de entre 34 y 36 días.

  • La conexión cobra relevancia para el comercio exterior colombiano si se tiene en cuenta que el 52 % del intercambio nacional de mercancías en contenedores proviene de Asia, según las cifras entregadas por la terminal. FOTO Cortesía Puerto Antioquia.
    La conexión cobra relevancia para el comercio exterior colombiano si se tiene en cuenta que el 52 % del intercambio nacional de mercancías en contenedores proviene de Asia, según las cifras entregadas por la terminal. FOTO Cortesía Puerto Antioquia.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Puerto Antioquia incorporó una nueva conexión semanal con Asia que amplía las alternativas de transporte para las empresas colombianas dedicadas a la importación y exportación de mercancías.

Se trata del servicio marítimo PEX2, operado por la compañía francesa CMA CGM, que establece una ruta directa desde los principales puertos asiáticos, incluidos los de China, hasta las instalaciones portuarias del Urabá antioqueño.

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Con esta operación, las empresas podrán contar con una alternativa de transporte marítimo sin escalas en el trayecto entre los puertos de origen asiáticos y Puerto Antioquia.

La conexión cobra relevancia para el comercio exterior colombiano si se tiene en cuenta que el 52 % del intercambio nacional de mercancías en contenedores proviene de Asia, según las cifras entregadas por la terminal.

Las embarcaciones destinadas a este servicio tienen una capacidad promedio de 16.000 TEU, unidad que equivale al espacio de un contenedor estándar de 20 pies.

Algunas alcanzan los 366 metros de longitud, dimensiones que las ubican entre los buques de gran tamaño que operan en el continente americano.

El tiempo estimado de navegación desde Asia hasta Puerto Antioquia oscila entre 34 y 36 días, dependiendo del puerto desde el que zarpe cada embarcación.

¿Qué significa la nueva ruta de Puerto Antioquia para el comercio colombiano?

La apertura del servicio PEX2 responde al peso que tiene el mercado asiático en el abastecimiento de Colombia. La conexión busca facilitar el ingreso de mercancías provenientes de esa región y ofrecer nuevas posibilidades logísticas a los importadores nacionales.

Ginna Castro Mican, vicepresidenta Comercial de Puerto Antioquia, destacó que la incorporación del servicio permitirá atender a los usuarios que mantienen relaciones comerciales con los principales mercados asiáticos, particularmente con China.

La nueva ruta también completa la cobertura geográfica de la terminal, que ya dispone de conexiones con Estados Unidos, Europa y distintos destinos de América Latina.

Con la entrada en operación del PEX2, Puerto Antioquia suma 10 servicios regulares de línea marítima, con los que amplía su oferta para el intercambio internacional de mercancías.

Antioquia, uno de los mercados beneficiados por la conexión con Asia

De acuerdo con la información de Puerto Antioquia, entre el 20 % y el 22 % de las importaciones colombianas procedentes de Asia tienen como destino final a Antioquia.

Esta participación representa una oportunidad para que las empresas del departamento dispongan de una alternativa de entrada de mercancías más cercana a sus centros de producción y distribución.

La terminal se encuentra en Turbo, a aproximadamente 290 kilómetros del centro del departamento. Esa ubicación puede representar una ventaja frente a los recorridos terrestres que deben realizarse desde otros puertos tradicionales del país para llevar la carga hasta Antioquia.

Al reducir las distancias por carretera, los importadores podrían optimizar sus operaciones logísticas y sus costos de transporte terrestre.

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También se abre la posibilidad de agilizar la distribución hacia los principales centros de consumo y producción, dependiendo del destino de la carga y de las condiciones de cada operación.

Para las compañías exportadoras, a su vez, la ampliación de las conexiones marítimas fortalece las alternativas para organizar sus operaciones de comercio exterior y vincularse con mercados internacionales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la nueva ruta marítima de Puerto Antioquia con Asia?
Es el servicio marítimo PEX2, operado por la naviera francesa CMA CGM, que conecta a Puerto Antioquia, ubicado en Turbo, Urabá antioqueño, con los principales puertos asiáticos, incluidos los de China. La conexión busca facilitar el transporte internacional de mercancías y ampliar las opciones logísticas para Colombia.
¿Qué empresa operará la ruta marítima entre Puerto Antioquia y Asia?
La ruta estará a cargo de CMA CGM, una compañía francesa de transporte marítimo de contenedores. El servicio PEX2 tendrá una frecuencia semanal, lo que permitirá establecer una conexión regular entre los mercados asiáticos y el puerto antioqueño.
¿Cada cuánto llegarán los barcos procedentes de Asia a Puerto Antioquia?
Los buques del servicio PEX2 tendrán una frecuencia semanal. Esto permitirá a los importadores y exportadores contar con una alternativa periódica para organizar sus operaciones de comercio exterior.
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