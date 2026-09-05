El excampeón mundial de ciclismo Martín Cochise Rodríguez está hospitalizado en Medellín

Cochise, de 84 años de edad, suele montar en bicicleta casi a diario en la pista del Aeroparque Juan Pablo II y realiza rodadas hacia municipios cercanos, razón por la cual varios de sus amigos notaron su ausencia en los últimos días. La causa de su distanciamiento de las pistas han sido justamente estos inconvenientes de salud que actualmente intenta superar.

“Está en chequeos médicos por presentar mareos e insuficiencia cardíaca , según nos ha informado su esposa, María Cristina”, relató Jesús Piedrahíta, directivo del equipo Orgullo Paisa, estructura a la que el exciclista pertenece como una de sus máximas glorias deportivas.

Aunque el carismático deportista antioqueño amaneció con una notable mejora en su estado de salud este sábado, el cuerpo médico determinó mantenerlo internado para que reciba el tratamiento correspondiente.

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez no solo es una leyenda indiscutible del pedal, sino el hombre que transformó la historia del deporte colombiano al convertirse en el pionero de las gestas nacionales en territorio europeo. Galardonado como el deportista colombiano del siglo XX, Rodríguez fue la figura que abrió las puertas internacionales para las generaciones venideras del ciclismo tricolor.

Su idilio con la victoria en la ruta tuvo un hito imborrable entre 1963 y 1967, periodo en el que conquistó cuatro títulos de la Vuelta a Colombia (1963, 1964, 1966 y 1967) y estableció una marca difícil de batir: 39 triunfos de etapa a lo largo de su trayectoria en la máxima ronda nacional. Su dominio local se extendió al Clásico RCN, donde se coronó en 1963 y sumó 12 victorias parciales, además de un tricampeonato en la Vuelta al Táchira en Venezuela (1966, 1968 y 1971).

El salto al profesionalismo en Europa, de la mano del equipo Bianchi-Campagnolo y como gregario de lujo de Felice Gimondi, consolidó su estatus internacional. Rodríguez fue el primer ciclista colombiano en ganar etapas en una Gran Vuelta, imponiéndose en la decimoquinta fracción del Giro de Italia de 1973 (entre Florencia y Forte dei Marmi) y repitiendo la hazaña en la decimonovena jornada de la edición de 1975 (entre Baselga di Pinè y Pordenone). En territorio italiano también conquistó el prestigioso Trofeo Baracchi en 1973 junto a Gimondi y el Gran Premio Ciudad de Camaiore.

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En la pista, su rendimiento alcanzó la cumbre. El 7 de octubre de 1970 impuso el récord mundial aficionado de la hora en el Velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México, tras recorrer 47,566 kilómetros. Un año después, en el Campeonato Mundial de Pista de Varese 1971, se vistió con el maillot arcoíris al proclamarse campeón del mundo en la persecución individual de los 4.000 metros, gesta que complementó con un extenso palmarés dorado en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Bolivarianos.

Conocido por su carisma y su apodo inspirado en el célebre jefe apache de las pantallas de la época, Rodríguez también dejó una huella indeleble en la cultura popular colombiana al acuñar una de las sentencias más célebres del país: “En Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer”.