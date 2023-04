Su debut en la Copa, al lado de las otras dos referentes del arco, no pudo ser mejor luego de conseguir la clasificación a la final, por lo que este sábado lucharán por la medalla de oro ante Estados Unidos, integrado por Danelle Lutz, Cassidy y Madison Cox.

Las palabras de Usquiano, tres veces campeona mundial, se ven reflejadas gracias a los certeros flechazos no solo de ella sino también de sus compatriotas, entre ellas Juliana Gallego, quien por primera vez integra la escuadra femenina en un certamen de esta magnitud.

El trío colombiano llegó a la última instancia luego de dejar en el camino a Indonesia (234-230), Gran Bretaña (234-228) y México (236-234).

“Hay gran expectativa para realizar una buena actuación. Con Juliana ya estuvimos en el Panamericano del año pasado en Chile, todas nos conocemos y eso es importante. Siempre damos el 100% en lo que hacemos, esa es nuestra tranquilidad, independiente de los resultados y medallas que logremos”, indicó Alejandra, número 7 del escalafón mundial.

Sara López, por su parte, continúa sorprendiendo con su nivel. Este jueves se instaló en las semifinales de la categoría de sencillos. Su siguiente rival es la italiana Elisa Roner.

“Pasé a la semifinal luego de un día difícil, con condiciones del clima muy cambiantes y un viento difícil de leer. Ahora me enfrentaré a Roner, actual campeona de Indoor. Espero llegar a la final, lo mismo que en equipos mixtos. Han sido días muy largos y agotadores pero llenos de buenas noticias”, escribió Sara en su cuenta de Facebook.

López se consolida como una de las mejores arqueras de este deporte. Actualmente ubicada en la tercera casilla del ranking mundial, la risaraldense, quien frenó sus estudios de Medicina para seguir agrandando su leyenda en la especialidad que practica, recibió en días recientes cinco récords guinness.

“Si hace 10 años me hubieran dicho que a mis 27 años tendría más de 100 títulos internacionales, 12 récords mundiales y cinco récords Guinness, les diría que me están mintiendo. Esto definitivamente sobrepasa cualquier meta o sueño que me haya planteado cuando inicié en el tiro con arco”, agregó López.

En la rama masculina, el paisa Daniel Muñoz llegó hasta los cuartos de final luego de caer ante el norteamericano Sawyer Sullivan 148-146. Con Sara, Muñoz buscará también hacer la diferencia en equipos mixtos. En esta categoría fueron primeros en la ronda de clasificación, empataron, con 1.424 puntos, el récord mundial y rompieron la marca nacional.

Entre tanto, en la modalidad de recurvo, Ana María Rendón comenzará este viernes su ronda inicial enfrentando a Alexandra Mirca, de Moldavia; mientras que Santiago Arcila cayó en su debut ante Sagor Islam (Bangladesh), 7-3; y Jorge Enríquez perdió contra el japonés Fumiya Saito 6-4.

Además, en mixtos, Rendón estará en acción en compañía de Enríquez. Sus primeros contendores será la dupla francesa conformada por Caroline Lopez y Jean-Charles Valladont.

Pisteros compiten en Canadá

La Selección Colombia espera hacer una grata presentación este fin de semana en la tercera parada de la Copa de Naciones de pista, en Milton, Canadá. El equipo, dirigido por John Jaime González, está integrado por Martha Bayona (foto), Kevin Santiago Quintero, Santiago Ramírez, Rubén Darío Murillo, Juan Esteban Arango y Juan Pablo Zapata.