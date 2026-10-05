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Colombia inició concentración en Bogotá para los partidos ante Venezuela en Isla Margarita, ¿cuántas jugadoras han llegado?

Los amistosos ante Venezuela serán el 10 y 14 de octubre; corresponden a las fechas FIFA de preparación para el Mundial de Brasil 2027.

  • Daniela Montoya, capitana de la Selección Colombia ya está en concentración en Bogotá, junto a varias de sus compañeras para los duelos amistosos ante Venezuela. FOTO CORTESÍA FCF
    Daniela Montoya, capitana de la Selección Colombia ya está en concentración en Bogotá, junto a varias de sus compañeras para los duelos amistosos ante Venezuela. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El técnico Ángelo Marsiglia empezó la concentración en Bogotá con miras a los partidos amistosos de Colombia femenino contra Venezuela en Isla Margarita.

Además del entrenador y su cuerpo técnico, también se presentaron las primeras llegadas de jugadoras: Carolina Arias, Natalia Giraldo e Ingrid Guerra, provenientes de Cali.

Posteriormente, se sumaron Daniela Arias, Daniela Garavito, Kelly Ibargüen, Daniela Montoya, Katherine Tapia y Marcela Restrepo, quienes militan en Perú, Brasil, México y Colombia, para completar el grupo de nueve futbolistas que empezaron los trabajos con miras a los duelos del 10 y 13 de octubre.

Hay que recordar que, de las 23 convocadas, siete militan en el fútbol colombiano, en equipos como América, Cali, Nacional y Santa Fe. Del campeón de la Liga Nacional fueron llamadas la delantera Ingrid Guerra y la defensora Stefanía Perlaza, mientras que del subcampeón convocaron a Daniela Garavito.

Mientras que en el fútbol del exterior están Luz Katherine, Luisa Agudelo, Ana María Guzmán, Daniela Arias, Daniela Caracas, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo, Ilana Izquierdo, Jorelyn Carabalí, Manuela Pavi, Marcela Restrepo, Manuela Vanegas, Lorena Bedoya, Valerin Loboa y Wendy Bonilla, provenientes de las ligas de España, Inglaterra, México, Brasil, Estados Unidos y Perú.

Las grandes ausentes de esta convocatoria son Linda Caicedo, Leicy Santos y Mayra Ramírez, quienes por temas médicos o compromisos con sus equipos no pueden estar con Colombia en los amistosos.

Linda es pieza clave del Real Madrid tanto para la Liga Española como para la Champions femenina, mientras que Santos y Ramírez siguen en su proceso de recuperación tras algunas molestias y lesiones.

Colombia, que ya está clasificada al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, aprovecha estas fechas FIFA para seguir con sus fogueos con el fin de seguir consolidando el equipo que cuenta con caras nuevas y varias jugadoras provenientes de las categorías menores.

De ese grupo hacen parte jugadoras como Luisa Agudelo, Valerín Loboa, Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Wendy Bonilla, Mariana Muñoz, Stefanía Perlaza, Daniela Garavito, Kelly Ibargüen y Natalia Giraldo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde se jugarán los amistosos de Colombia Femenino contra Venezuela?
Los partidos se disputarán los días 10 y 13 de octubre en Isla Margarita, Venezuela.
¿Por qué Linda Caicedo no fue convocada a la Selección Colombia para los amistosos de octubre?
Linda Caicedo no asistió a la convocatoria debido a sus compromisos deportivos con el Real Madrid, club donde es clave tanto para la Liga Española como para la Champions League Femenina.
¿Cuántas jugadoras de la Liga Femenina de Colombia fueron convocadas por Ángelo Marsiglia?
El director técnico convocó a 7 futbolistas del torneo local, pertenecientes a clubes como América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.
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