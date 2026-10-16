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Claudia vende confites en la avenida Oriental de Medellín para cumplir su sueño: así puede ayudarla

La Fundación Un Viejo Favor busca movilizar ayudas para mejorar sus condiciones de vida. Si desea donar, puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 24500011098 a nombre de Un Viejo Favor, o a la Llave Bre-B 0043470632.

  • Entre los sueños que Claudia ha compartido está tener una vivienda propia. Y, cuando consiga ese lugar al que pueda llamar suyo, también quisiera tener un perro y un gato que la acompañen. FOTO Cortesía Un Viejo Favor.
    Entre los sueños que Claudia ha compartido está tener una vivienda propia. Y, cuando consiga ese lugar al que pueda llamar suyo, también quisiera tener un perro y un gato que la acompañen. FOTO Cortesía Un Viejo Favor.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 43 minutos
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Cada tarde, cuando el reloj marca las 2:00 p.m., Claudia prepara su carrito, organiza los dulces y sale de su casa con la esperanza de que las ventas del día le alcancen para cubrir sus gastos. Su puesto está en el centro de Medellín, por el sector de la avenida Oriental, cerca de las Torres de Bomboná, donde permanece hasta pasadas las 8:00 p.m. ofreciendo tintos a quienes pasan por allí.

Ese carrito es el sustento con el que intenta pagar el arriendo, los servicios públicos y los demás gastos de su vida cotidiana. Sin embargo, las ventas no siempre son suficientes y cada jornada representa una nueva incertidumbre para esta mujer que llegó a Medellín huyendo de la violencia.

La historia de Claudia llegó hasta Santiago Jaramillo, fundador de la Fundación Un Viejo Favor. Después de conocer sus circunstancias, Jaramillo decidió visibilizar su caso y convocar a la solidaridad de los ciudadanos para contribuir a que pueda vivir en mejores condiciones.

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Entre los sueños que Claudia ha compartido está tener una vivienda propia. Y, cuando consiga ese lugar al que pueda llamar suyo, también quisiera tener un perro y un gato que la acompañen.

Son anhelos que pueden parecer sencillos, pero que para ella representan la posibilidad de construir una vida más tranquila después de tantos años de dificultades.

Claudia vive sola en una pequeña habitación del barrio Las Palmas, en el centro de Medellín. Allí tiene una cocina, un baño y algunos elementos personales que ha conseguido reunir con el paso de los años. Para mantener ese espacio debe pagar $400.000 mensuales de arriendo, a lo que se suman los servicios públicos y el costo del gas que utiliza para cocinar.

La vivienda, además, presenta dificultades cuando llueve. Según relató, el agua llega a mojar algunas de sus pertenencias debido a las condiciones del lugar, una preocupación adicional para alguien que debe cuidar cada uno de los objetos que ha logrado conseguir.

Su economía depende directamente de las ventas ambulantes. Hay jornadas en las que consigue alrededor de $20.000 o $25.000, mientras que en otras puede alcanzar entre $35.000 y $40.000. No existe un ingreso fijo que le permita saber con certeza cuánto dinero tendrá al terminar la semana.

Por eso, aunque trabaja prácticamente todos los días, reunir lo necesario para cubrir sus obligaciones puede convertirse en una tarea difícil.

Quienes transitan por el sector de Bomboná y la avenida Oriental pueden encontrarla en su puesto durante la tarde. Comprar alguno de sus productos es una forma directa de apoyar su trabajo.

Claudia llegó desplazada a Medellín y tuvo que empezar de nuevo

La historia de esta mujer comenzó lejos de la capital antioqueña. Claudia es oriunda de Caicedo, municipio del Occidente de Antioquia, de donde salió en 2007 a raíz de la violencia.

Su llegada a Medellín estuvo marcada por la incertidumbre. Según contó, durante sus primeros días tuvo que afrontar momentos en los que permaneció en la calle y pasó hambre antes de encontrar a una persona que le brindara ayuda.

En 2012 hizo su declaración como víctima del desplazamiento, mientras intentaba abrirse camino en una ciudad en la que debía empezar prácticamente desde cero. Ese mismo año comenzó a vender confites.

Con el tiempo perdió a sus padres y a uno de sus hermanos. Aunque tiene otros familiares, asegura que no cuenta con un acompañamiento permanente de ellos, por lo que debe resolver por su cuenta.

En medio de ese recorrido, una mujer llamada Gabriela se convirtió en un apoyo importante para ella. Claudia la conoció después de atravesar una etapa complicada y, desde entonces, ha encontrado en ella una persona dispuesta a acompañarla. Fue precisamente a través de esa relación que llegó a conocer a Santiago y a la Fundación Un Viejo Favor.

“Yo sé que entre todos podemos lograr algo. Ella se merece una mejor vida y unas condiciones más óptimas”, expresó Jaramillo al invitar a los ciudadanos a conocer el caso y contribuir.

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Para Claudia, tener una casa significa disponer de un lugar propio, donde sus pertenencias estén protegidas y pueda vivir con mayor tranquilidad, sin la preocupación constante de reunir el dinero de la mensualidad.

Mientras esa posibilidad se concreta, sus jornadas continúan en las calles del centro de Medellín.

¿Cómo ayudar a Claudia?

Una de las maneras más inmediatas de apoyarla es comprar los dulces y tintos que ofrece en el sector de la avenida Oriental, cerca de las Torres de Bomboná, por el paradero de los buses de Buenos Aires.

También es posible sumarse a la iniciativa de solidaridad impulsada por la Fundación Un Viejo Favor, que busca reunir apoyos para contribuir a mejorar sus condiciones de vida y acercarla a sus sueños.

Quienes estén interesados en realizar un aporte, pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 24500011098 a nombre de Un Viejo Favor, o a la Llave Bre-B 0043470632, también a nombre de esta fundación sin ánimo de lucro.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Claudia, la mujer que vende confites en la avenida Oriental de Medellín?
Claudia es una mujer oriunda de Caicedo, Antioquia, que llegó a Medellín en 2007 tras ser desplazada por la violencia. Desde 2012 se dedica a vender confites y tintos para cubrir sus gastos de manutención y arriendo.
¿Dónde se puede encontrar a Claudia vendiendo confites en Medellín?
Claudia trabaja en el centro de Medellín, en el sector de la avenida Oriental, cerca de las Torres de Bomboná y del paradero de los buses de Buenos Aires. Generalmente, comienza su jornada a las 2:00 p. m. y permanece allí hasta después de las 8:00 p. m.
¿Qué fundación está ayudando a Claudia?
La Fundación Un Viejo Favor, liderada por Santiago Jaramillo, busca visibilizar la historia de Claudia y movilizar la solidaridad ciudadana para ayudarla a mejorar sus condiciones de vida y acercarse a sus metas.
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