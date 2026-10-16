Claudia vende confites en la avenida Oriental de Medellín para cumplir su sueño: así puede ayudarla

Cada tarde, cuando el reloj marca las 2:00 p.m., Claudia prepara su carrito, organiza los dulces y sale de su casa con la esperanza de que las ventas del día le alcancen para cubrir sus gastos. Su puesto está en el centro de Medellín, por el sector de la avenida Oriental, cerca de las Torres de Bomboná, donde permanece hasta pasadas las 8:00 p.m. ofreciendo tintos a quienes pasan por allí.

Ese carrito es el sustento con el que intenta pagar el arriendo, los servicios públicos y los demás gastos de su vida cotidiana. Sin embargo, las ventas no siempre son suficientes y cada jornada representa una nueva incertidumbre para esta mujer que llegó a Medellín huyendo de la violencia.

La historia de Claudia llegó hasta Santiago Jaramillo, fundador de la Fundación Un Viejo Favor. Después de conocer sus circunstancias, Jaramillo decidió visibilizar su caso y convocar a la solidaridad de los ciudadanos para contribuir a que pueda vivir en mejores condiciones.

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Entre los sueños que Claudia ha compartido está tener una vivienda propia. Y, cuando consiga ese lugar al que pueda llamar suyo, también quisiera tener un perro y un gato que la acompañen.

Son anhelos que pueden parecer sencillos, pero que para ella representan la posibilidad de construir una vida más tranquila después de tantos años de dificultades.

Claudia vive sola en una pequeña habitación del barrio Las Palmas, en el centro de Medellín. Allí tiene una cocina, un baño y algunos elementos personales que ha conseguido reunir con el paso de los años. Para mantener ese espacio debe pagar $400.000 mensuales de arriendo, a lo que se suman los servicios públicos y el costo del gas que utiliza para cocinar.

La vivienda, además, presenta dificultades cuando llueve. Según relató, el agua llega a mojar algunas de sus pertenencias debido a las condiciones del lugar, una preocupación adicional para alguien que debe cuidar cada uno de los objetos que ha logrado conseguir.

Su economía depende directamente de las ventas ambulantes. Hay jornadas en las que consigue alrededor de $20.000 o $25.000, mientras que en otras puede alcanzar entre $35.000 y $40.000. No existe un ingreso fijo que le permita saber con certeza cuánto dinero tendrá al terminar la semana.

Por eso, aunque trabaja prácticamente todos los días, reunir lo necesario para cubrir sus obligaciones puede convertirse en una tarea difícil.

Quienes transitan por el sector de Bomboná y la avenida Oriental pueden encontrarla en su puesto durante la tarde. Comprar alguno de sus productos es una forma directa de apoyar su trabajo.