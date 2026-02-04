Milagro de solidaridad: 300 desconocidos se unieron para darle chaleco a Samara

El 12 de diciembre del año pasado, EL COLOMBIANO dio a conocer la historia de Samara Buitrago Aristizábal, una pequeña de 9 años que vive en la vereda La Milagrosa de Marinilla, al Oriente de Antioquia, y padece el Síndrome de Edwards, un delicado trastorno genético por una “copia” del cromosoma 18 que produce una discapacidad general y afecta de manera severa sus órganos vitales. Ella y su familia, en especial su madre Kelly, necesitaban con urgencia un chaleco percutor para mejorar su calidad de vida. Hoy es una realidad, hoy, por fin, Samara tiene lo que tanto añoraba, y aunque no pueda hablar, en sus ojos se refleja la felicidad.
Fueron cerca de 300 personas de diferentes regiones del país las que se unieron y decidieron aportar a la causa, una que en tiempo récord se pudo cumplir gracias a la difusión de esta bella historia que conmovió cientos de corazones y abrió muchas puertas.