Con menos presupuesto, ¿cómo hacer más con menos en el deporte colombiano?

La reducción de los recursos destinados al deporte colombiano obliga a replantear las prioridades, optimizar cada peso y buscar nuevas fuentes de financiación para sostener los procesos de formación y alto rendimiento. El desafío es evitar que la falta de presupuesto limite la participación internacional de los atletas y frene el surgimiento de nuevos talentos en las regiones.
Ante este panorama, EL COLOMBIANO consultó a dirigentes deportivos, entrenadores y deportistas para identificar los principales problemas y las alternativas que permitirían aprovechar mejor los recursos disponibles.
La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, reconoció las dificultades que afrontan los atletas y aseguró que busca diariamente el respaldo de empresarios para financiar proyectos de infraestructura y alto rendimiento. También anunció una revisión de las federaciones para establecer cómo se invierten los recursos públicos y garantizar que lleguen a quienes los necesitan.
“Todos los días nos llegan las historias de Instagram, los alcaldes, los gobernadores, toda la gente, mínimo 20 deportistas diarios que están haciendo rifas, que están vendiendo lo que sea para poder ir a participar”, expresó la funcionaria.
Su declaración resume uno de los principales desafíos del sector: ¿cómo garantizar que los recursos, cada vez más limitados, se traduzcan en mejores condiciones para los deportistas y resultados sostenibles para Colombia?
El Ministerio del Deporte tuvo una apropiación inicial de $1,364 billones en 2024, que cayó a $464.366 millones en 2025. Para 2026, el presupuesto inicial fue de $496.087 millones. Son cifras nominales que muestran una reducción considerable frente a 2024, aunque deben analizarse junto con la ejecución presupuestal y las obligaciones de cada vigencia.
Para 2027, se ha reportado una asignación proyectada de $297.700 millones, frente a los cerca de $496.100 millones de 2026. La cifra debe distinguirse de la apropiación definitiva que resulte del trámite presupuestal.
Ante este escenario, el Gobierno de Abelardo de la Espriella deberá explicar cómo protegerá los programas prioritarios, mientras el Ministerio tendrá que demostrar que los recursos disponibles se utilizan con eficiencia.
No se trata solamente de conseguir más dinero. También es necesario determinar qué inversiones producen mejores resultados, cuáles necesitan ajustes y qué programas no pueden interrumpirse sin comprometer el futuro deportivo del país.