Comuneros del Sur sigue produciendo cocaína a gran escala mientras negocia la paz con el gobierno Petro

A pesar de estar en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional, y de que el presidente Gustavo Petro frenó la extradición de su comandante por narcotráfico a Estados Unidos, la organización criminal Comuneros del Sur continúa produciendo cocaína en la zona rural de Nariño.

La situación quedó expuesta con una operación conjunta de las autoridades, a principios de esta semana, donde fue allanado y destruido “un complejo cocalero de alta capacidad” de esa facción, según el reporte de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

La Institución contó que, con información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), y apoyo de la Fiscalía y el Ejército, localizaron el sitio en la frontera de los municipios de Santa Cruz de Guachavés y Samaniego.

“El complejo, compuesto por cuatro construcciones artesanales para procesamiento, templado, oxidación y almacenamiento de insumos, tenía capacidad para producir hasta 6 toneladas de cocaína por ciclo. Era un enclave estratégico para las finanzas criminales de esta estructura”, expuso la Dijín en el informe.

Y añadió: “Durante la operación fueron incautados 1.800 kg de clorhidrato de cocaína, avaluados en cerca de $1.600 millones, y destruidas las instalaciones ilegales”.

La participación del FBI es clave en este hallazgo, porque el gobierno de Estados Unidos sigue tras la pista de Gabriel Yepes Mejía (“H.H.”), el jefe de los Comuneros del Sur.

Hay que recordar que el 19 de julio de 2022 la Corte Federal del Distrito Este de Texas emitió un auto de detención en su contra, por dos cargos de importación y distribución de cocaína en ese país. Según la investigación, los delitos se vienen cometiendo desde 2019.