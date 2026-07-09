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Comuneros del Sur sigue produciendo cocaína a gran escala mientras negocia la paz con el gobierno Petro

Su cabecilla “H.H.” tiene la solicitud de extradición suspendida por el presidente Gustavo Petro.

  • Esta es una de las estructuras halladas en el complejo cocalero de los Comuneros del Sur, en Nariño. FOTO: CORTESÍA DE LA DIJÍN.
    Esta es una de las estructuras halladas en el complejo cocalero de los Comuneros del Sur, en Nariño. FOTO: CORTESÍA DE LA DIJÍN.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 17 minutos
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A pesar de estar en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional, y de que el presidente Gustavo Petro frenó la extradición de su comandante por narcotráfico a Estados Unidos, la organización criminal Comuneros del Sur continúa produciendo cocaína en la zona rural de Nariño.

La situación quedó expuesta con una operación conjunta de las autoridades, a principios de esta semana, donde fue allanado y destruido “un complejo cocalero de alta capacidad” de esa facción, según el reporte de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

La Institución contó que, con información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), y apoyo de la Fiscalía y el Ejército, localizaron el sitio en la frontera de los municipios de Santa Cruz de Guachavés y Samaniego.

“El complejo, compuesto por cuatro construcciones artesanales para procesamiento, templado, oxidación y almacenamiento de insumos, tenía capacidad para producir hasta 6 toneladas de cocaína por ciclo. Era un enclave estratégico para las finanzas criminales de esta estructura”, expuso la Dijín en el informe.

Y añadió: “Durante la operación fueron incautados 1.800 kg de clorhidrato de cocaína, avaluados en cerca de $1.600 millones, y destruidas las instalaciones ilegales”.

La participación del FBI es clave en este hallazgo, porque el gobierno de Estados Unidos sigue tras la pista de Gabriel Yepes Mejía (“H.H.”), el jefe de los Comuneros del Sur.

Hay que recordar que el 19 de julio de 2022 la Corte Federal del Distrito Este de Texas emitió un auto de detención en su contra, por dos cargos de importación y distribución de cocaína en ese país. Según la investigación, los delitos se vienen cometiendo desde 2019.

El pedido de extradición quedó formalizado el 7 de junio de 2024, mediante la Nota Verbal N°0862, emitida por la Embajada de EE.UU. en Bogotá. Y el 2 de abril de 2025 la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para darle vía libre a esa solicitud.

En ese momento, “H.H.” ya estaba participando en una mesa de diálogos con el Gobierno, en el marco de la política de “paz total”, tras haberse separado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y formado su propia disidencia.

Por ese motivo, el presidente Gustavo Petro frenó la extradición el 20 de mayo de 2025, mediante la Resolución 158, bajo la condición de que Yepes Mejía siguiera aportando a la paz.

La mesa de diálogos con los Comuneros del Sur es una de las que registra mayores avances. Según la Consejería Comisionada de Paz, en enero de 2026 quedó en firme la aprobación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para combatientes en el resguardo indígena del Gran Mallama, en el municipio nariñense de Mallama.

No obstante, todavía no se ha hecho la instalación oficial, y es difícil que la hagan, dado que Petro culminará su mandato en menos de un mes y que el próximo presidente, Abelardo de la Espriella, planea el desmonte de la “paz total”.

Mallama es vecino de Santacruz de Guachavés, el municipio en el cual fue encontrado el complejo cocalero, situación que arroja dudas sobre la voluntad de los Comuneros del Sur de abandonar los negocios ilícitos.

A esto se suma la reciente fuga de Luis Alberto Villota (“Tito”), uno de los negociadores de paz de esa organización, quien estaba en prisión y el pasado 25 de junio aprovechó una visita médica a Pasto para evadirse de sus custodios.

La mesa con los Comuneros del Sur, por la que el Gobierno sacó pecho anunciando que sería la primera en lograr un desarme efectivo, se está desmoronando.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué encontraron las autoridades en el complejo cocalero atribuido a los Comuneros del Sur?
Las autoridades hallaron un complejo ilegal compuesto por cuatro construcciones artesanales destinadas al procesamiento, templado, oxidación y almacenamiento de insumos para producir cocaína. Según la Dijín, tenía capacidad para fabricar hasta seis toneladas de cocaína por ciclo. En el operativo fueron incautados 1.800 kilogramos de clorhidrato de cocaína y destruidas las instalaciones.
¿Por qué participó el FBI en el operativo contra los Comuneros del Sur?
El FBI aportó información de inteligencia que permitió localizar el complejo cocalero. Su participación está relacionada con la investigación que Estados Unidos mantiene contra Gabriel Yepes Mejía, alias “H.H.”, comandante de los Comuneros del Sur, quien es requerido por cargos de narcotráfico ante una corte federal estadounidense.
¿Qué impacto tiene este hallazgo sobre el proceso de paz con los Comuneros del Sur?
El descubrimiento del complejo cocalero pone en duda el compromiso de la organización con el abandono de las economías ilegales. La noticia señala que este hecho, sumado a otros acontecimientos recientes, ha debilitado una mesa de diálogos que era presentada por el Gobierno como una de las más avanzadas.
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