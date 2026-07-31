El desgarrador relato de la madre de María Camila Potosí: “Quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé”

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer un doble asesinato que tiene conmovido al país y que plantea varios interrogantes sobre la criminalidad y los límites del ser humano. Se trata del caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación y fue hallada sin vida en el sector de La Buitrera, en Cali, Valle del Cauca.
De su bebé, a quien iba a llamar Alahia, se conoció que su cuerpo habría sido encontrado este jueves en una zona boscosa, cerca del lugar donde fue hallada María Camila, en el río Meléndez.