Video | Niña fan de Shakira sorprendió a Karol G: le pidió cantar ‘Dai Dai’ en pleno concierto del ‘Tropitour’

Karol G ya dio inicio a su gran gira musical inspirada en su álbum Tropicoqueta, que reúne ritmos propios del Caribe y de la cultura latina. Viajando por el Mundo TropiTour contempla más de 60 conciertos en cuatro continentes y se desarrollará desde julio de este año hasta julio de 2027.
“La Bichota” inició su gira con dos presentaciones el 24 y 25 de julio en Chicago, Estados Unidos. En ambas presentaciones estuvo acompañada por la cantante Elena Rose, quien también hará parte del espectáculo en otras ciudades de Norteamérica.