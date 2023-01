“En Francia esa canción es un poco una locura. No es solamente una historia de amor. Es más la historia de un loco que no sabe cómo expresar su amor y lo hace con imágenes muy fuertes, muy locas”. Y no le falta la razón a Le Ray: en un pasaje el yo lírico de la canción le ruega a la amada: “Déjame ser la sombra de tu sombra/la sombra de tu mano/la sombra de tu perro”.

Le Ray decidió hacer un show que mezcla las canciones de compositores actuales —B ernard Joyet, Pascal Mary, Julie Rousseau — con los temas que los calendarios han convertido en clásicos en las voces de Piaf, Charles Aznavour , entre otros. A veces el público es el que impone el repertorio: Le Ray recuerda la insistencia de una muchacha en Bogotá de escuchar al final del concierto Ne me quitte pas , el himno francés para los amores desbordados.

Lo hace para ratificar la idea que hay un puente entre la canción francesa y la música de América Latina. Los préstamos no han sido en una sola vía: también los europeos han traducido a sus idiomas las canciones del acervo local. Uno de los mejores ejemplos de ello es el vals peruano Que nadie sepa mi sufrir , compuesto y escrito por los argentinos Ángel Cabral y Enrique Dizeo . La canción se convirtió en un verdadero éxito con la versión que hizo de ella la mítica Édith Piaf bajo el título de La foule. En el fondo, la música no tiene una nacionalidad definida y unívoca.

El ritmo y la poesía

En este punto, Le Ray señala la diferencia de las músicas latinoamericanas con las hechas en Europa, y en particular en Francia. “En la música francesa lo más importante es la melodía mientras en las músicas de aquí lo que prima es el ritmo”, dice.

También hay un énfasis en los compositores franceses en hacer de sus letras una manifestación del lirismo y de las emociones. “En la canción francesa la letra es más importante que la música. La música existe para servir a la letra”. El amor se convierte en una metáfora que busca atrapar al amado en una construcción lingüista y hacer lenguaje aquello que el corazón siente con la presencia o la ausencia del amor. Y no solo tratan de amor, la verdad. En el acervo francés hay composiciones sobre la vida y sus contingencias. Le Ray menciona el caso de Comme d’habitude, conocida en inglés con el título de My way y en español con el de A mi manera. El espíritu de la canción destila resignación, libertad y dolor.

El idioma de la música

Con la intención de comunicarse con los públicos hispanoparlantes, el pianista incluyó en la lista de canciones algunas en las que se pueda cantar una estrofa en francés y otra en español. Y sin dominar por completo el idioma ha decidido aventurarse a cantar en español. Lo hace porque conocer la importancia de hablar el idioma de los países a los que se llega, o al menos esforzarse en hacerlo. “Hace poco me asombré con esos sitios que hay en El Poblado en los que los estadounidenses solo hablan inglés y se dirigen a los meseros en inglés. Si voy a un país trato de hablar el idioma del país porque cuando estoy en el mío me gusta que me hablen en francés.