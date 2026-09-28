60 menores reclutados por el ELN y 11 condenados: la historia detrás de un expediente de violencia

Entre 2004 y 2018, al menos 60 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por el ELN en cinco departamentos del país. Tenían entre 8 y 17 años y, según la Fiscalía, algunos llegaron a las filas de esa guerrilla mediante engaños, amenazas y violencia física.

Una vez dentro de la organización criminal, los menores fueron obligados a cumplir distintas tareas. Algunos prestaban guardia, preparaban alimentos, patrullaban, cargaban leña o realizaban trabajos pesados. Otros fueron usados como radistas, participaron en combates, cobraban extorsiones o instalaban explosivos. Tres de ellos murieron mientras permanecían en las filas del ELN.

Los menores pasaron por situaciones de extrema violencia; algunos recibieron castigos severos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y violencia sexual. La Fiscalía señaló que las niñas fueron sometidas por cabecillas, obligadas a usar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos.