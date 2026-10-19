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Corte Suprema ordena captura de exmagistrado Camilo Tarquino tras dejar en firme condena por el ‘Cartel de la toga’

La Corte Suprema ratificó la pena por concusión en el caso del cartel de la toga y ordenó la captura inmediata del exmagistrado para que cumpla seis años de prisión.

  • Camilo Tarquino, exmagistrado condenado por el ‘Cartel de la toga’. Foto: Colprensa
    Camilo Tarquino, exmagistrado condenado por el ‘Cartel de la toga’. Foto: Colprensa
El Colombiano
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Publicado hace 32 minutos Actualizado hace 33 minutos
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este lunes la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Tarquino Gallego, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la toga’.

La decisión también ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en un centro carcelario.

En una sentencia de 109 páginas, la Sala Penal determinó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente, relacionado con la exigencia de sobornos a funcionarios.

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