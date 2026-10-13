Cerca de 50.000 usuarios sufrieron cortes de energía por el aguacero del viernes: EPM afirma que 98% está solucionado

Esta contingencia, que aún no se supera completamente pero que ya tiene avances del 98 %, fue generada, en su mayoría, por la caída de árboles. Es decir, aún hay 1.000 familias sin energía.

Aún con labores de recuperación en San Cristóbal, la compañía de servicios públicos tuvo que desplegar una completa logística ante las múltiples afectaciones ese corregimiento así como en Robledo, Guayabal, La Castellana y La Mota, donde hasta este lunes el Parque y la iglesia Santa Juana de Arco estaban en la penumbra.

Las últimas 48 horas han sido todo un reto para EPM por cuenta de los daños en cerca de 50.000 instalaciones de energía tras el aguacero del viernes pasado, principalmente en el costado occidental de Medellín.

La Castellana fue otro de los barrios más afectados, y en el que aún trabajan para retirar los árboles caídos. Foto: Cortesía EPM

La Castellana fue otro de los barrios más afectados, y en el que aún trabajan para retirar los árboles caídos. Foto: Cortesía EPM

En algunos casos, explicó Esteban Franco Montoya, subgerente Operaciones Sistemas Transmisión y Distribución Energía EPM, los ejemplares se desprendieron desde la raíz y cayeron sobre la infraestructura eléctrica, lo que rompió líneas y fracturó postes.

Según el directivo, la reparación de esos puntos requirió más que las cuadrillas habituales: también movilizó equipos especializados para retirar y cortar árboles, además de grúas, camiones y herramientas.

“Durante el fin de semana estuvieron en campo trabajando más de 400 personas, restableciendo todo el servicio, haciendo las reparaciones, parando postes, volviendo a cablear toda la red”, indicó Franco.

Si bien el reporte de la superación de la contingencia es satisfactorio, con el 98 % de los usuarios de San Cristóbal con el servicio restablecido y los demás sectores con fluido eléctrico, en La Mota algunos sitios tienen intermitencia en el alumbrado público y los árboles están en aceras y senderos obstaculizando el tránsito peatonal.

De acuerdo con el ingeniero Franco, la situación en este barrio del suroccidente de Medellín requirió labores prolongadas por la caída de un árbol sobre la red.

El funcionario explicó que la atención se organizó según el nivel de riesgo para la comunidad y las condiciones de los usuarios afectados.

“Por eso el daño de La Mota pudo tardarse un poco más”, afirmó y aclaró que al caer el árbol sobre las redes de energía rompió las líneas y fracturó los postes. “Entonces, lo consideramos de una magnitud importante en términos de lo que demanda en la reparación, pero, afortunadamente, lo pudimos resolver también el lunes”, añadió.

Una de las estrategias desarrolladas por EPM para dar solución a la problemática fue la de transferir usuarios a otros circuitos mediante operaciones remotas desde su centro de control. Así, parte de la afectación pudo mitigarse antes de que las cuadrillas repararan los tramos dañados.

Ahora, las autoridades se concentran en evaluar el estado de algunos árboles, para establecer medidas que prioricen la vida de las personas.

Al respecto, Franco recalcó que la empresa repone los cables y otros elementos dañados, pero la evaluación de árboles que puedan representar un riesgo corresponde a la autoridad ambiental y al Distrito.

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