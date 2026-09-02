¿Le robaron en el Oriente de Antioquia? El CTI tiene joyas y bienes recuperados esperando por sus dueños

Los hurtos en el Oriente de Antioquia siguen siendo un flagelo al que las autoridades vienen haciéndole frente. Los operativos realizados, que han arrojado capturas y desmantelamiento de bandas, también han dejado la recuperación de múltiples objetos que aún esperan para que sean reclamados por sus dueños.
Relojes, cadenas, pulseras y anillos son los principales elementos que se encuentran en la sede del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Rionegro. Allí, los agentes esperan que quienes han sido víctimas de hurtos se acerquen y verifiquen si alguno de estos les pertenece.