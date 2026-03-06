x

Cayó hombre que robaba fincas en el Oriente antioqueño: es señalado de hurtarle 500.000 dólares en bitcoins a un francés

La captura de este hombre permitió encontrar varios bienes que habían sido hurtados de casas y viviendas y que están avaluados en aproximadamente $100 millones. Aquí los detalles.

  • La captura se realizó en el municipio de Bello, durante una diligencia de allanamiento adelantada por las autoridades. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 3 horas
En un robusto operativo en el departamento, cayó Giovanny Andrés Marín Acevedo, conocido con el alias de Giovanny, señalado de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto en fincas y viviendas.

La captura se realizó en el municipio de Bello, durante una diligencia de allanamiento adelantada por las autoridades, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer varios robos ocurridos en zonas rurales del Oriente antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Giovanny sería uno de los presuntos autores materiales del millonario hurto ocurrido en la vereda Pantanillo, jurisdicción de Rionegro, donde una pareja fue intimidada con arma de fuego por varios delincuentes que ingresaron a la vivienda.

Le puede interesar: Duro golpe a red de estafas digitales en cinco municipios de Antioquia: incautaron más de mil millones de pesos en efectivo

En ese caso, las víctimas fueron despojadas de diferentes bienes y de activos digitales, entre ellos cerca de USD500.000 en bitcoin, pertenecientes a un ciudadano de nacionalidad francesa.

Recuperación de bienes robados

Durante el procedimiento judicial que permitió la captura del sospechoso, las autoridades también lograron recuperar varios elementos que habían sido reportados como robados en diferentes casos de hurto.

Según el reporte oficial, los bienes recuperados están avaluados en aproximadamente $100 millones, lo que representa un avance importante dentro de las investigaciones que se adelantan para esclarecer estos delitos.

Entérese: Así operaba red que estafaba con criptomonedas desde Medellín y que tumbó más de $71.000 millones en tres países

En el allanamiento también fueron incautados cuatro teléfonos celulares y cerca de 30 gramos de cocaína rosada, sustancia conocida como tusi, que quedó a disposición de las autoridades competentes.

Amplio prontuario judicial

Las autoridades informaron que el capturado registra 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa). De estas, 12 aparecen como indiciado por delitos de alto impacto como secuestro simple, homicidio, hurto calificado y agravado, tortura y receptación.

Por esta razón, las autoridades consideraron que alias Giovanny tendría un rol relevante dentro de la estructura criminal que estaría detrás de varios robos ocurridos en fincas y viviendas del Oriente antioqueño, especialmente en zonas rurales donde los delincuentes aprovechan el aislamiento de algunas propiedades.

Las autoridades también investigan si el capturado estaría vinculado a otros hechos delictivos similares registrados en la región.

Bandas en el departamento que usan esta modalidad de robo

El año pasado, las autoridades propinaron un duro golpe a la delincuencia tras desmantelar una peligrosa red dedicada a cometer estafas a través de plataformas digitales.

La operación, llamada Dominó, se desarrolló en 22 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro, donde fueron capturadas 14 personas que presuntamente integraban esta organización, que durante más de dos años habría ejecutado millonarias estafas a ciudadanos en distintos países de Latinoamérica.

En el procedimiento fueron incautados $1.329 millones en efectivo, dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama y varios equipos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas. Entre ellos se encontraban 757 discos duros, 43 computadores, 50 monitores, 22 celulares, tres equipos de poligrafía y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento de información.

La investigación, que se extendió por dos años, permitió establecer que esta red operaba a través de 14 plataformas falsas de inversión, las cuales eran promovidas en redes sociales y motores de búsqueda. Según las autoridades, las víctimas eran inducidas a invertir sumas iniciales cercanas a 250 dólares, bajo la promesa de obtener una rentabilidad inmediata. Posteriormente, mediante el uso de aplicaciones y accesos remotos, los delincuentes tomaban el control de los dispositivos de las víctimas y se apoderaban de sus datos y recursos financieros.

