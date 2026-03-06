Cayó hombre que robaba fincas en el Oriente antioqueño: es señalado de hurtarle 500.000 dólares en bitcoins a un francés

En un robusto operativo en el departamento, cayó Giovanny Andrés Marín Acevedo, conocido con el alias de Giovanny, señalado de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto en fincas y viviendas.
La captura se realizó en el municipio de Bello, durante una diligencia de allanamiento adelantada por las autoridades, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer varios robos ocurridos en zonas rurales del Oriente antioqueño.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Giovanny sería uno de los presuntos autores materiales del millonario hurto ocurrido en la vereda Pantanillo, jurisdicción de Rionegro, donde una pareja fue intimidada con arma de fuego por varios delincuentes que ingresaron a la vivienda.
En ese caso, las víctimas fueron despojadas de diferentes bienes y de activos digitales, entre ellos cerca de USD500.000 en bitcoin, pertenecientes a un ciudadano de nacionalidad francesa.