Cuatro mineros murieron tras explosión en mina de carbón en Santander; ya fueron identificados

El jueves 24 de septiembre se presentó una emergencia en una mina subterránea de carbón de la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander. Una explosión dejó atrapados a cuatro trabajadores, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años. Entérese: Dragas y ‘dragones’ para la minería ilegal se disparan en Bajo Cauca: habría más de 200 El hecho fue reportado inicialmente por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que informó que cuatro personas habían quedado atrapadas dentro del socavón. La entidad activó sus protocolos y desplazó hacia la zona un equipo de Salvamento y Seguridad Minera, acompañado por una cuadrilla de socorredores de Invercoa. “Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros”, escribió la entidad en X horas antes.

Otro accidente minero dejó dos muertos en Titiribí

El Ministerio de Minas y Energía también se pronunció sobre otro accidente minero ocurrido en Santander y Antioquia. En el caso de Titiribí, Antioquia, la cartera expresó sus condolencias por la muerte de dos trabajadores en la mina de carbón La Colina, registrada durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre. “Expresamos nuestras condolencias ante el fallecimiento de dos mineros, ocurrido en la madrugada del miércoles 23 de septiembre en la mina de carbón La Colina, ubicada en zona rural de Titiribí”, señaló el Ministerio.

La cartera reiteró su “compromiso con la seguridad y la protección de la vida” de quienes trabajan en la actividad minera y manifestó su acompañamiento a las familias, compañeros y a la comunidad de Titiribí. No se vaya sin leer: Se confirma la muerte de seis trabajadores tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca Bloque de preguntas y respuestas: