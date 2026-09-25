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Video | Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York en plenas tensiones de líderes en la ONU

Durante la reunión, Netanyahu destacó el respaldo de Milei a Israel y ambos abordaron la cooperación entre sus países.

  • Javier Milei y Benjamin Netanyahu se reunieron en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante la visita del presidente argentino a Estados Unidos. FOTO: Gobierno de Argentina.
    Javier Milei y Benjamin Netanyahu se reunieron en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante la visita del presidente argentino a Estados Unidos. FOTO: Gobierno de Argentina.
  • Video | Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York en plenas tensiones de líderes en la ONU
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves 24 de septiembre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, como parte de su visita oficial a Estados Unidos.

El encuentro se produjo después de la participación de ambos mandatarios en la 81.ª Asamblea General de la ONU y fue la última actividad de Milei antes de emprender su regreso a Argentina.

La reunión bilateral tuvo una duración aproximada de 20 minutos. De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu agradeció al mandatario argentino por su “firme e incondicional apoyo” al Estado de Israel y ambos abordaron la cooperación entre sus países.

Según la información oficial argentina, Milei también había ratificado ante la ONU la posición de su Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de pedir al Reino Unido retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica al conflicto.

Durante el encuentro, Netanyahu elogió públicamente a Milei y lo calificó como “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”. El presidente argentino, por su parte, respondió llamándolo “amigo” y destacó la figura del primer ministro israelí.

En contexto: Video | Javier Milei arremetió contra la ONU: la señaló de “organismo inútil” que alimenta “casta de parásitos”

La reunión también estuvo marcada por el contexto de la intervención de Netanyahu ante la Asamblea General. Durante su discurso, varias delegaciones abandonaron el recinto en protesta por las políticas de Israel en el conflicto con Palestina, mientras desde la sala se escucharon abucheos. Netanyahu respondió a quienes se retiraban y posteriormente rechazó las acusaciones de genocidio contra Israel.

Video | Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York en plenas tensiones de líderes en la ONU

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Antes de su encuentro con Netanyahu, Milei recibió el premio Ohev Yisrael, otorgado por la comunidad educativa y autoridades de la institución Yeshiva Darchei Torah, por su liderazgo global en la defensa del pueblo judío y su lucha contra el antisemitismo.

El mandatario argentino estuvo acompañado durante su viaje por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se reunieron Javier Milei y Benjamin Netanyahu en Nueva York?
Javier Milei y Benjamin Netanyahu se reunieron para abordar la cooperación entre Argentina e Israel. El encuentro ocurrió en la sede de las Naciones Unidas, después de la participación de ambos mandatarios en la 81.ª Asamblea General de la ONU.
¿Qué hablaron Milei y Netanyahu durante su reunión en la ONU?
Milei y Netanyahu conversaron sobre la cooperación entre Argentina e Israel. Según la información difundida por la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu también agradeció al presidente argentino su respaldo a Israel.
¿Cuánto duró la reunión de Milei y Netanyahu en Nueva York?
La reunión bilateral entre Javier Milei y Benjamin Netanyahu duró aproximadamente 20 minutos. El encuentro se realizó en la sede de las Naciones Unidas y fue la última actividad de Milei durante su visita oficial a Nueva York.
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