Damnificados por el temblor podrán suspender internet, celular y televisión hasta 6 meses sin pagar reconexión

Los damnificados por el sismo del pasado 10 de agosto tendrán nuevos alivios en sus servicios de internet, telefonía y televisión. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) estableció medidas temporales que les permitirán suspender estos servicios hasta por seis meses continuos sin pagar cargos de reconexión o reactivación.
La decisión busca facilitar la situación de las familias afectadas por la emergencia y garantizar que las condiciones excepcionales provocadas por el desastre no se traduzcan en mayores cargas económicas para los usuarios.
Además de la suspensión temporal, los damnificados podrán cancelar anticipadamente servicios fijos sin asumir el saldo pendiente de una cláusula de permanencia, siempre que la terminación esté directamente relacionada con los efectos del sismo.
Las medidas también contemplan los casos de personas que tuvieron que abandonar o trasladarse de sus viviendas. Si un usuario debe cambiar de ubicación y el operador no puede prestar allí el servicio, podrá terminar inmediatamente el contrato sin pagar cobros asociados a la permanencia mínima.
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