$75.327 millones en pérdidas y 15.515 animales muertos dejan incendios y El Niño a la ganadería en Colombia

La ganadería colombiana enfrenta uno de los mayores impactos recientes por eventos climáticos extremos. En los últimos 86 días, incendios forestales, sequías y los efectos del fenómeno de El Niño han generado pérdidas estimadas en $75.327 millones para el sector, según cifras recopiladas por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El balance comprende afectaciones en 19 departamentos, equivalentes al 60 % del territorio nacional, y evidencia el impacto de los eventos climáticos sobre el hato bovino, la producción de carne y leche y la movilidad de los animales. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, señaló que la situación llevó al gremio a solicitar al Gobierno nacional un plan de gestión del riesgo y prevención frente al fenómeno de El Niño, con el propósito de proteger tanto la actividad ganadera como el patrimonio de los productores. “La Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán acopió cifras correspondientes a las afectaciones de las siguientes zonas geográficas: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Tolima, Huila, Sucre, Meta, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Casanare, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Nariño”, afirmó Lafaurie. Puede leer: El Niño deja pérdidas por $47.000 millones al sector ganadero: casi 10.000 animales han muerto

El Niño ha afectado duramente al Magdalena con la muerte de 3968 bovinos, 252.000 hectáreas y 46.300 animales desplazados.

El Niño concentra la mayor parte de las pérdidas ganaderas

De los $75.327 millones calculados por Fedegán, la mayor parte corresponde a las afectaciones asociadas al fenómeno de El Niño, con pérdidas estimadas en $70.833 millones. Este monto se distribuye así: $41.518 millones por bovinos muertos. $17.537 millones por la producción que se dejó de obtener en carne, leche y derivados lácteos. $11.778 millones correspondientes a los costos de desplazamiento de animales. Los incendios forestales, por su parte, representan pérdidas adicionales por $4.494 millones. De este monto, $1.071 millones corresponden a animales muertos, $329 millones a pérdidas de producción asociadas a esos animales y $3.094 millones al costo adicional de animales priorizados. En total, los eventos reportados por la federación han provocado la muerte de 15.515 bovinos, además de afectar extensas zonas destinadas a la actividad pecuaria.

Tolima, el departamento más golpeado por los incendios forestales

Los incendios forestales tienen en Tolima uno de sus principales focos de afectación. De acuerdo con Óscar Cubillos Pedraza, director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, las llamas han afectado 47 municipios, con 27.520 hectáreas incendiadas y 1.015 predios afectados. El reporte registra 13 bovinos muertos y 183.761 animales en alto riesgo como consecuencia de los incendios. “Adicionalmente, Norte de Santander ha sido duramente golpeado por incendios. Van 93 hectáreas convertidas en cenizas, 290 animales muertos, 622 animales en riesgo, 350 bovinos por priorizar, 6 predios afectados y 7 ganaderos afectados”, explicó Cubillos. El contraste entre ambos departamentos muestra la dimensión del problema: mientras Tolima concentra una enorme extensión de terrenos afectados y animales expuestos al riesgo, Norte de Santander registra una cifra considerable de bovinos muertos. Siga leyendo: Greenpeace alerta por deforestación de 8.896 hectáreas en parques nacionales de la Amazonía colombiana

Magdalena, Sucre y La Guajira sufren por El Niño

La situación es especialmente crítica en los departamentos de la región Caribe, donde las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño han reducido la disponibilidad de agua y alimento para el ganado. Magdalena registra 3.968 bovinos muertos, 252.000 hectáreas afectadas y 46.312 animales desplazados. En Sucre, el reporte contabiliza 3.101 bovinos muertos, 324.188 hectáreas afectadas y 56.735 animales desplazados. La situación más extensa en términos de superficie afectada se presenta en La Guajira, con 500.875 hectáreas, además de 3.042 animales muertos y 10.015 animales desplazados. Estas cifras muestran que el impacto del fenómeno climático no se limita a la mortalidad del ganado. La pérdida de pasturas y fuentes de agua obliga a los productores a trasladar animales hacia otras zonas, lo que incrementa los costos de operación y puede reducir la productividad.

Ante este panorama, Lafaurie reiteró el llamado al Gobierno nacional para establecer una política permanente de gestión del riesgo que permita anticiparse a eventos climáticos extremos y reducir su impacto sobre el sector ganadero. El dirigente gremial advirtió que las afectaciones no solo comprometen el patrimonio de los productores, sino también la capacidad de la ganadería para mantener el suministro de alimentos. “Estas afectaciones a miles de familias ganaderas colombianas también se extienden a otros sectores y a cientos de municipios, ya que ganadería hay en todo el país. Llevar a cabo las iniciativas que hemos sugerido serán un alivio que mitigará el dolor y las pérdidas de los productores pecuarios”, dijo Lafaurie.

Las pérdidas abarcan 19 departamentos con inundaciones, verano intenso o incendios. Es decir, el 60 % del territorio nacional.

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