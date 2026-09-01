$75.327 millones en pérdidas y 15.515 animales muertos dejan incendios y El Niño a la ganadería en Colombia

La ganadería colombiana enfrenta uno de los mayores impactos recientes por eventos climáticos extremos. En los últimos 86 días, incendios forestales, sequías y los efectos del fenómeno de El Niño han generado pérdidas estimadas en $75.327 millones para el sector, según cifras recopiladas por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
El balance comprende afectaciones en 19 departamentos, equivalentes al 60 % del territorio nacional, y evidencia el impacto de los eventos climáticos sobre el hato bovino, la producción de carne y leche y la movilidad de los animales.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, señaló que la situación llevó al gremio a solicitar al Gobierno nacional un plan de gestión del riesgo y prevención frente al fenómeno de El Niño, con el propósito de proteger tanto la actividad ganadera como el patrimonio de los productores.
“La Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán acopió cifras correspondientes a las afectaciones de las siguientes zonas geográficas: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Tolima, Huila, Sucre, Meta, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Casanare, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Nariño”, afirmó Lafaurie.
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