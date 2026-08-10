¿Se cayó la señal tras el terremoto? Estas son las opciones para comunicarse durante una emergencia

En medio de la emergencia provocada por el fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recordó las medidas que permiten mantener las comunicaciones y garantizar el acceso a servicios esenciales durante situaciones de desastre. El organismo regulador señaló que, ante emergencias, desastres o calamidades públicas, los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones deben poner sus redes y servicios a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, además de dar prioridad a las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana. Entérese: Videos | Al menos 80 muertos en Risaralda, Valle, Chocó y Manizales: Colombia sufre uno de sus peores terremotos El llamado se produce mientras continúan las labores de atención y evaluación de los daños provocados por el sismo, que tuvo una magnitud de 7,4 y cuyo epicentro fue reportado en el occidente del país. Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades registraron afectaciones y las autoridades mantienen activo el dispositivo de respuesta.

¿Qué pasa con las llamadas durante un sismo si no tiene saldo?

Una de las principales medidas recordadas por la CRC es que las llamadas a los servicios de emergencia pueden realizarse incluso si el usuario no tiene saldo o si su servicio se encuentra suspendido. Estas comunicaciones son gratuitas y están diseñadas para garantizar que una persona pueda solicitar ayuda cuando exista una situación que represente un riesgo para su vida o la de otras personas. Entre las líneas de emergencia se encuentra el 123, Número Único Nacional de Emergencias, habilitado en las entidades territoriales donde esté disponible. Le puede interesar: ¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental La CRC también recordó que los operadores deben priorizar las llamadas dirigidas a los números de atención de emergencias frente a otras comunicaciones. En caso de congestión, los mensajes pueden ser una alternativa Durante una emergencia de gran magnitud, el aumento simultáneo de llamadas puede generar congestión en las redes. Por esta razón, la regulación establece que, cuando existan contingencias asociadas con congestión de las redes o falta de disponibilidad del servicio de voz, los operadores móviles deben dar prioridad, de acuerdo con los recursos disponibles, al envío y recepción de mensajes de texto y mensajería instantánea. La recomendación de la CRC para los ciudadanos es hacer un uso responsable de las redes: evitar llamadas prolongadas o innecesarias y, cuando sea posible, utilizar mensajes para informar a familiares y personas cercanas sobre su estado. Esto resulta especialmente relevante durante una emergencia como la registrada este lunes, cuando miles de personas intentan simultáneamente comunicarse con familiares, organismos de socorro y autoridades.

Las autoridades también tienen comunicaciones prioritarias

La regulación contempla además mecanismos especiales para las comunicaciones de las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los operadores de telefonía fija y móvil deben contar con mecanismos que permitan priorizar las comunicaciones de los usuarios autorizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las entidades que participan en la atención de la emergencia. Estas comunicaciones son gratuitas durante la atención de la emergencia. El objetivo es evitar que la congestión de las redes impida la coordinación entre organismos de socorro, autoridades locales y entidades encargadas de atender a las personas afectadas. Lea más: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

La CRC puede ordenar acceso a redes e infraestructura

La regulación también contempla medidas adicionales cuando la magnitud de una emergencia compromete la continuidad de las comunicaciones. De acuerdo con la CRC, ante una declaratoria de desastre y en los casos previstos por la regulación, el organismo puede imponer servidumbres provisionales de acceso, uso e interconexión sobre redes o infraestructura para garantizar que las comunicaciones continúen funcionando. Además, las autoridades de gestión del riesgo pueden acceder gratuitamente a instalaciones esenciales cuando estas sean necesarias para mantener las comunicaciones durante una emergencia. Siga leyendo: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

¿Qué recomienda la CRC a los ciudadanos durante un terremoto?

El organismo regulador hizo un llamado a utilizar de manera responsable los servicios de telecomunicaciones mientras continúe la emergencia.

Entre las principales recomendaciones están:

- Evitar llamadas innecesarias o demasiado prolongadas, especialmente cuando exista congestión. - Utilizar mensajes de texto o mensajería instantánea cuando sea posible. - Usar el 123 y las demás líneas de emergencia únicamente para situaciones que requieran atención. - Mantenerse comunicado con familiares y personas cercanas para informar sobre el estado de quienes se encuentren en las zonas afectadas. - Dar prioridad a las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida y la atención de la emergencia. Conozca también: “Es uno de los temblores más fuertes en la última década y el siglo”: director del Servicio Geológico La CRC recordó que las telecomunicaciones son una herramienta fundamental para coordinar la respuesta institucional, localizar y atender a personas afectadas y mantener informada a la población. Por eso, mientras continúan las labores de rescate, evaluación de daños y atención a los damnificados por el terremoto, la prioridad de las redes debe estar en las comunicaciones necesarias para proteger la vida humana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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