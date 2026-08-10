¿Se cayó la señal tras el terremoto? Estas son las opciones para comunicarse durante una emergencia

En medio de la emergencia provocada por el fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recordó las medidas que permiten mantener las comunicaciones y garantizar el acceso a servicios esenciales durante situaciones de desastre.
El organismo regulador señaló que, ante emergencias, desastres o calamidades públicas, los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones deben poner sus redes y servicios a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, además de dar prioridad a las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana.
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El llamado se produce mientras continúan las labores de atención y evaluación de los daños provocados por el sismo, que tuvo una magnitud de 7,4 y cuyo epicentro fue reportado en el occidente del país. Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades registraron afectaciones y las autoridades mantienen activo el dispositivo de respuesta.