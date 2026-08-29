¡Impresionante! David Alonso remontó 14 puestos en clasificación y largará quinto en el GP de Aragón

Luego de sufrir en las prácticas de Moto2 del pasado viernes 28 de agosto en Aragón, David Alonso culminó penúltimo en los registros y se quedó afuera de la Q2, razón por la cual tuvo que remar de atrás y este sábado se enfrentó en la Q1 a otros 9 colegas en el Motorland, circuito de esta ciudad española.

Con más confianza en la pista, Alonso arrancó este 29 de agosto de mejor manera. En los libres previos a la clasificación, el nacido en Madrid hace 20 años dejó buenas sensaciones al escalar al noveno lugar. En Q1 revalidó esa mejoría en comparación con el día anterior.

“Nos faltó alguna vuelta para lograr el paso a la Q2. Cada vez me siento mejor, pero necesito un poco más de tiempo para recuperar la confianza que tenía hace unas carreras. Poco a poco lo estoy consiguiendo y creo que me vendrá bien pasar por la Q1 para estar más tiempo en pista y sentir más la moto”, dijo Alonso después de las prácticas del viernes.

Con más tiempo en pista, como él mismo lo menciona, Alonso demostró su destreza en el circuito ibérico y registró el mejor tiempo de los primeros intentos en la Q1, aunque terminó sufriendo con el turco Denis Öncü, quien quedó a 60 milésimas del piloto cafetero. “Con las uñas”, David se metió a Q2 como cuarto de la primera clasificación del sábado.

Ya en la Q2, el escenario se tornó igual, muy buenos primeros giros; no obstante, en la parte final fue superado. Durante el inicio de la clasificación definitiva, el motorista de madre colombiana registró 1 m 49 s 689, tiempo que no pudo mejorar y fue superado por cuatro pilotos más.

Si se toma en cuenta la penúltima posición en la parrilla de Alonso antes de las qualys del sábado, es un rotundo éxito que salga desde la segunda hilera como quinto en la carrera del domingo en Aragón. Estas remontadas ya son habituales en el campeón de Moto3 en 2024.