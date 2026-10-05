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“Inhumano es no combatir al terrorismo”: De la Espriella responde a críticos de su política de seguridad

De la Espriella aseguró que los colombianos quedaron “a merced de los narcoterroristas” y prometió que esa situación no volverá a repetirse durante su mandato.

  • El presidente Abelardo De la Espriella defendió su política de seguridad ante las críticas por la forma de mostrar resultados. Foto: Presidencia
    El presidente Abelardo De la Espriella defendió su política de seguridad ante las críticas por la forma de mostrar resultados. Foto: Presidencia
El Colombiano
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hace 19 minutos
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El presidente Abelardo De la Espriella salió en defensa de la forma en que su Gobierno está avanzando en la ofensiva contra las organizaciones terroristas y rechazó que exhibir las consecuencias de los operativos militares pueda ser calificado de “inhumano”.

La declaración se produjo durante la activación, en Valledupar, de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad de 1.200 hombres que tendrá como misión golpear, entre otras, las estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos, la minería ilegal y la extorsión.

“No hay inhumanidad en combatir al terrorismo, la inhumanidad es no combatirlo”, afirmó el mandatario.

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