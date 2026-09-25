Religión, cultivos ilícitos o bombardeos, ¿por qué las decisiones del Gobierno llegan a estrados judiciales?

El Tribunal Superior de Bogotá revocó una tutela que obligó al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso a pedir disculpas por el acto religioso en la posesión presidencial del 7 de agosto. En primera instancia, la tutela había ordenado al primer mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, pedir esas disculpas.
En la decisión, revelada por Semana, hubo varios argumentos. Primero, los magistrados consideraron que la tutela era improcedente. Según los jueces, no se presentó un derecho de petición a las autoridades accionadas solicitando rectificar, retractarse o aclarar las manifestaciones religiosas de la ceremonia.
Segundo, dijeron que la sesión del Congreso en pleno para que el presidente se posesionara no fue convocada para adherir a una religión en específico, ni para perjudicar una creencia, religión o iglesia. Además, destacaron que hubo representantes de varias religiones y ninguno invitó a adherir a sus convicciones, ni rechazaron a personas “pertenecientes a otros cultos o no creyentes”.
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Además, aseguraron que, por ser la posesión una convocatoria del Congreso, que “representa la voluntad popular” y se conoce como la institución que “integra todos los matices y tendencias dado su carácter democrático”, esta admite la participación de personas e instituciones que piensan diferente.