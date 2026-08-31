Desempleo en Colombia cayó a 8,1% en julio: la tasa de más baja de este mes desde 2001

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, dio a conocer en su informe de mercado laboral que la tasa de desocupación en julio se ubicó en 8,1%, lo que indica una reducción de 0,7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (8,8% registrado en julio de 2025).

Además, la Tasa Global de Participación (TGP) se ubicó en 64,8%, mientras que la Tasa de Ocupación (TO) alcanzó el 59,5%.

Sin embargo, persisten diferencias importantes entre hombres y mujeres. La desocupación femenina fue de 10,1%, frente al 6,7% entre los hombres, una brecha de 3,4 puntos porcentuales.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la diferencia fue menor: 9,1% para las mujeres y 8,1% para los hombres, con una brecha de 1 punto porcentual.